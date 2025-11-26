Hapur News: ग्राम प्रधान को बेरहमी से पीटा, आरोपियों की धमकी से दहशत में पूरा परिवार
हापुड़ के मीरपुर कलां गांव के प्रधान निरकार सिंह के साथ हसनपुर के एक युवक ने मारपीट की। आरोप है कि युवक ने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर रास्ता रोका और विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट की। परिजनों के बीच बचाव करने पर उनके साथ भी अभद्रता की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव मीरपुर कला के वर्तमान प्रधान निरकार सिंह के साथ पड़ोसी गांव हसनपुर के एक युवक ने मारपीट कर दी। बीच-बचाव कराने आए उनके परिजनों के साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में ग्राम प्रधान निरकार सिंह ने बताया कि 20 नवंबर को वह कार में सवार होकर अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गढ़मुक्तेश्वर से गांव मीरपुर कला लौट रहे थे। रास्ते में गांव हसनपुर के पास आरोपी वंश ने अपनी पिकअप गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी कर रास्ता रोक रखा था।
वहीं, जब उन्होंने पिकअप हटाने को कहा तो वंश ने पहले गाली-गलौज शुरू कर दी। इस बीच आरोपी ने उनके साथ मारपीट कर दी। बीच-बचीव पर परिवार के सदस्यों के साथ भी हाथापाई कर गाली-गलौज की। मारपीट के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया।
पीड़ित ने बताया कि वंश पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसकी धमकी से पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने मामले में थाने में तहरीर दी।
थाना हाफिजपुर प्रवीन कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधान की तहरीर पर वंश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
