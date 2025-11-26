Hapur News: ग्राम प्रधान को बेरहमी से पीटा, आरोपियों की धमकी से दहशत में पूरा परिवार

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव मीरपुर कला के वर्तमान प्रधान निरकार सिंह के साथ पड़ोसी गांव हसनपुर के एक युवक ने मारपीट कर दी। बीच-बचाव कराने आए उनके परिजनों के साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में ग्राम प्रधान निरकार सिंह ने बताया कि 20 नवंबर को वह कार में सवार होकर अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गढ़मुक्तेश्वर से गांव मीरपुर कला लौट रहे थे। रास्ते में गांव हसनपुर के पास आरोपी वंश ने अपनी पिकअप गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी कर रास्ता रोक रखा था।