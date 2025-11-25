Language
    हापुड़ में दो वांछित किए गिरफ्तार, नाबालिग लड़की को पुलिस ने बचाया; ये है पूरा मामला

    By Rahul Gahlot Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:16 PM (IST)

    हापुड़ पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में, पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को बरामद किया और मुख्य आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया। दूसरे मामले में, अभय उर्फ अब्दुल रहमान को न्यायालय के वारंट के बावजूद अदालत में पेश न होने पर गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

    संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो वांछित आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में पुलिस को आरोपितों की तलाश कर रही थी। पहले मामले में धौलाना क्षेत्र की एक नाबालिग के स्वजन ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर उसे बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था।

    घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने किशोरी को सुरक्षित बरामद कर स्वजन के सुपुर्द कर दिया था। मामले में मुख्य आरोपित दीपक फरार चल रहा था।

    सोमवार शाम पुलिस ने उसे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मामले में पिपलेहड़ा निवासी अभय उर्फ अब्दुल रहमान को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह लगातार अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा था।

    पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

     