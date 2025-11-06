उत्तराखंड का नामचीन बिल्डर परिवार समेत हापुड़ से गायब, करोड़ों रुपये की बात आई सामने

जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तराखंड के देहरादून के नामचीन बिल्डर परिवार सहित हापुड़ से गायब हो गए हैं। वह दीपावली से पहले 16 नवंबर को हापुड़ के राधापुरी में ससुराल में आए थे। अगले दिन वह देहरादून वापस चले गए, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिल्डर के ससुराल पक्ष के लोगों ने कोतवाली पुलिस से उनकी तलाश की गुहार लगाई है। बिल्डर पर प्लाट देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये वसूलने और झांसा देकर बैंक से भी करोड़ों का कर्ज लेने का आरोप है।



पुलिस के अनुसार, उत्तराखंड के नामचीन बिल्डर शाश्वत गर्ग देहरादून में इंपीरियल वैली नाम से प्लाटिंग कर रहे हैं। उनकी ससुराल हापुड़ के विवक विहार-राधापुरी में है। राधापुरी के रहने वाले सुलभ गर्ग ने पुलिस को बताया कि उनके साथ रिश्तेदार शाश्वत गर्ग व बहन साक्षी गर्ग 16 नवंबर को हापुड़ आए थे। वह दो कारों में परिवार के छह लोग सवार थे और रात में करीब 10 बजे यहां पहुंचे थे।

बताया कि अगले दिन 17 नवंबर को दोपहर बाद वापस देहरादून चले गए, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचे। उसके बाद में उनका कोई अता-पता नहीं है। वह परिवार के साथ हर साल दीपावली पर बदरीनाथ और केदारनाथ दर्शन को जाते हैं, लेकिन अबकी बार वहां भी नहीं पहुंचे। उनके और परिवार के अन्य सदस्यों के सभी मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं।