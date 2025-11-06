Language
    उत्तराखंड का नामचीन बिल्डर परिवार समेत हापुड़ से गायब, करोड़ों रुपये की बात आई सामने

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:37 PM (IST)

    उत्तराखंड के देहरादून के एक नामचीन बिल्डर परिवार सहित हापुड़ से लापता हो गया है। वह दीपावली से पहले अपनी ससुराल आया था और अगले दिन देहरादून के लिए रवाना हुआ, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। बिल्डर पर लोगों से करोड़ों रुपये वसूलने और बैंक से कर्ज लेने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसकी तलाश जारी है। उनकी कार हरिद्वार में गंगा घाट पर खड़ी मिली है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। उत्तराखंड के देहरादून के नामचीन बिल्डर परिवार सहित हापुड़ से गायब हो गए हैं। वह दीपावली से पहले 16 नवंबर को हापुड़ के राधापुरी में ससुराल में आए थे। अगले दिन वह देहरादून वापस चले गए, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचे।

    बिल्डर के ससुराल पक्ष के लोगों ने कोतवाली पुलिस से उनकी तलाश की गुहार लगाई है। बिल्डर पर प्लाट देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये वसूलने और झांसा देकर बैंक से भी करोड़ों का कर्ज लेने का आरोप है।

    पुलिस के अनुसार, उत्तराखंड के नामचीन बिल्डर शाश्वत गर्ग देहरादून में इंपीरियल वैली नाम से प्लाटिंग कर रहे हैं। उनकी ससुराल हापुड़ के विवक विहार-राधापुरी में है। राधापुरी के रहने वाले सुलभ गर्ग ने पुलिस को बताया कि उनके साथ रिश्तेदार शाश्वत गर्ग व बहन साक्षी गर्ग 16 नवंबर को हापुड़ आए थे। वह दो कारों में परिवार के छह लोग सवार थे और रात में करीब 10 बजे यहां पहुंचे थे।

    बताया कि अगले दिन 17 नवंबर को दोपहर बाद वापस देहरादून चले गए, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचे। उसके बाद में उनका कोई अता-पता नहीं है। वह परिवार के साथ हर साल दीपावली पर बदरीनाथ और केदारनाथ दर्शन को जाते हैं, लेकिन अबकी बार वहां भी नहीं पहुंचे। उनके और परिवार के अन्य सदस्यों के सभी मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं।

    पुलिस को दी शिकायत में आशंका व्यक्त की गई है कि कहीं उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी नहीं हो गई हो। गर्ग परिवार हुंडई क्रेटा कार (UK07FK0018)और हुंडई टिसोन कार (UK07FL9369)से हापुड़ आए थे।

    बिल्डर शाश्वत गर्ग और उनके परिवार के सदस्य दीपावली से पहले 16 नवंबर को हापुड़ ससुराल में आए थे। अगले दिन यहां से वह वापस देहरादून लौट गए। उनके ससुराल पक्ष का आरोप है कि वापस देहरादून नहीं पहुंचे। हमने मोबाइल सीडीआर के आधार पर कई नंबरों पर बात की हैं।

    बताया गया कि बिल्डर पर कई लोगों को करोड़ों रुपया बकाया था। ईडी और एसटीएफ भी उनको तलाश कर रही थीं। उनकी कार हरिद्वार में गंगाघाट पर खड़ी मिली हैं। वह सीसीटीवी में ई-रिक्शा में बैठकर जाते दिख रहे हैं। हम उत्तराखंड पुलिस के संपर्क में हैं। - देवेंंद्र सिंह बिष्ट- कोतवाली प्रभारी-हापुड़

     