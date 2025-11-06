मोनाड फर्जी डिग्री मामले में आयकर विभाग की छापामारी, रात 3 बजे से सबूत खंगालने में जुटी है टीम

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में मोनाड फर्जी डिग्री मामले के आरोपी सनी कश्यप के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापामारी की। आयकर विभाग की दिल्ली टीम ने हापुड़ के अर्जुन नगर स्थित आवास पर रात 3:00 बजे से जांच शुरू की।

मोनाड के फर्जी डिग्री बनाने और बेचने के आरोप में शनि कश्यप अभी जेल में बंद है। मोनाड के मालिक बिजेंदर हुड्डा के साथ मिलकर नकली डिग्री व मार्कशीट बनाने का धंधा चलाते थे।

पिछले दिनों एसटीएफ ने छापामारी कर मामले का पर्दाफाश किया था। इस मामले में अन्य स्थानों पर भी आयकर विभाग की छापामारी होने की जानकारी मिली है।

विजेंद्र सिंह के आवास में ठिकानों पर भी छापामारी की बात कहीं जा रही है, हालांकि हापुड़ में विजेंद्र सिंह का कोई आवास नहीं है। आयकर विभाग की दो टीम मोनाड यूनिवर्सिटी में भी पहुंची हैं।