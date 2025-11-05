सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल बनी मीरा बाबा मजार, सबसे ज्यादा मन्नतें मांगने आते हैं नवविवाहित जोड़े

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कचहरी के पास मीरा बाबा की मजार इस दौर में भी सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल बनी हुई है, जिस पर कार्तिक माह में पौराणिक गंगा मेले के दौरान आयोजित होने वाला मेले की आखिरी रात होती हैं। जहां हाजरी लगाने के बाद ही व्यापारी और पशु पालक गंगा मेले को रवानगी करने की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं।

महाभारत कालीन तीर्थनगरी में ऐसे अनेकों धर्मस्थल हैं, जो यहां के पौराणिक महत्व का आज भी जीवंत प्रमाण बने हुए हैं। लेकिन गढ़ के उत्तरी छोर पर स्थित मुस्लिम फकीर मीरा बाबा की मजार इस सबसे पूरी तरह अछूती रही थी।

कार्तिक मास में पौराणिक गंगा मेले के दौरान मीरा मजार पर भी मेला भरता है। वैसे तो सभी धर्म-संप्रदाय के अनुयायी मजार पर आकर मन्नतें मांगते हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक संख्या देश के सबसे बड़े अश्वीय मेले में आने वाले प्रजापति समाज के लोगों की रहती है। जो मजार पर एक रात का पड़ाव डालकर मेले में पहुंचते हैं।