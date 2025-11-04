साहब! गंगा मेले में ये कैसी सुरक्षा, रिश्तेदारी तो कहीं दोस्ती और कहीं दुकान पर ड्यूटी

जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में खादर क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा मेले में तीन जोन की पुलिस के ऊपर श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी रहती हैं, जबकि अब तक तीन हजार के करीब पुलिसकर्मी की आमद हो चुकी हैं।

कार्तिक पूर्णिमा मेले स्थल पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। अब तक तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मी यहां पहुंच चुके हैं। सूत्रों की मानें तो कार्तिक पूर्णिमा मेले में तमाम पुलिसकर्मी स्वेच्छा से ड्यूटी करने भी आते हैं, वहीं तमाम बहाने बनाकर अपनी ड्यूटी लगाने का जुगाड़ लगाते रहते हैं। मंडल स्तर से भी लगातार मॉनीटरिंग करके तमाम दिक्कतों का समाधान कराया जा रहा है।