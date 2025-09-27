Hapur News: गाड़ी लेकर निकला नाबालिग और देखती रही पुलिस, अधर में अटकी लोगों की जिंदगी

हापुड़ में नाबालिग खुलेआम सड़कों पर सवारी वाहन चला रहे हैं जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। पुलिस की मौजूदगी में भी नाबालिग थ्रीव्हीलर ई-रिक्शा चलाते दिखते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। बुलंदशहर रोड और गढ़ रोड पर भी नाबालिगों को वाहन चलाते देखा गया जिससे राहगीरों की जान जोखिम में है। एसपी ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।

केशव त्यागी, हापुड़। जिले की सड़कों पर नाबालिग खुलेआम सवारी वाहन चला रहे हैं। थ्रीव्हीलर हो या ई-रिक्शा या फिर अन्य सवारी वाहन, नाबालिग सभी को पुलिस को सामने दौड़ा रहे हैं। ऐसे में जहां नाबालिग चालकों की जान को खतरा है।

वहीं, सवारी वाहनों में बैठे यात्रियों के सिर पर भी मौत मंडरा रही है। तिराहा हो या चौराहा, या फिर विभिन्न मार्ग सभी स्थानों पर नाबालिगों को सवारी वाहन चलाते देखा जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय पुलिस और यातायात विभाग के जवान इन उल्लंघन को देखकर भी कार्रवाई नहीं कर रहे है। ऐसे में दुर्घटना हुई तो चीत्कार मचेगा।

कार लेकर निकला नाबालिग, देखती रही पुलिस बुलंदशहर रोड पर वाहनों की भारी आवाजाही के बीच बृहस्पतिवार को एक नाबालिग कार चलाता दिखा। कार चलाने में वह असहज लग रहा था। गनीमत रही कि कार किसी अन्य वाहन से नहीं टकराई। अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती थी। यहां तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के सामने से वह गुजर गया। मगर, उन्होंने उसे रोकने की भी जहमत नहीं उठाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसे तमाम नाबालिग यहां से वाहन लेकर जाते है।

खतरा बन रहे नाबालिग तहसील चौराहा पर यातायात पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। दोपहर के समय कई नाबालिग चालक ई-रिक्शा में यात्रियों को लेकर जा रहे थे। ई-रिक्शा को बेतरतीब ढंग से चलाने के कारण वह दूसरे वाहन चालकों के लिए खतरा बन रहे थे।

चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इन नाबालिगों पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। अगर, ऐसे में कोई दुर्घटना होती तो कई लोगों की जान तक जा सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन भर सवारी वाहनों को नाबालिग चलाते हैं।

नाबालिग चला रहे कार, स्वजन को नहीं चिंता गढ़ रोड पर भी कई नाबालिगों को कार चलाते देखा गया। जाम के बीच एक नाबालिग कार लेकर सड़क पर खड़ा था। कार चलाने के ढंग से साफ स्पष्ट हो रहा था कि वह नौसिखिया है।वह दूसरे वाहन से कई बार टकराने से बचा।

आसपास के दुकानदारों ने बताया कि रोजाना दर्जनों नाबालिग वाहन चालक इस रोड से गुजरते हैं। स्वजन को भी अपने बच्चों की कतई चिंता नहीं है। अगर, उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाता है।