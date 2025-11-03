Language
    गंगा मेले में आए इस मारवाड़ी घोड़े की कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, 28 साल है उम्र और पांच फीट की ऊंचाई

    By Dhrub Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:51 PM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले में सात हजार से अधिक घोड़े, खच्चर और गधे बिक्री के लिए आए हैं। मारवाड़ी नस्ल का 28 माह का एक घोड़ा, जिसकी कीमत 31 लाख रुपये है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में पशुओं के बीमार होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग उपचार कर रहा है।

    रितिक शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर के गंगा मेले में इस समय सात हजार से अधिक घोड़ा, खच्चर एवं गधे खरीद फरोख्त के लिए आ चुके है। इसमें विभिन्न प्रजाति के घोड़े को देखने एवं खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। थकान एवं मौसम बदलाव के कारण मेले में प्रतिदिन 50 से अधिक पशु बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार पशुओं को उपचार दे रहा है।

    गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर में लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा मेला महाभारत कालीन है। पांड़वों के अश्वों को जिस स्थान पर अश्वशाला बनाई गई थी। उसी स्थान पर वर्तमान में घोड़ा, खच्चर एवं गधों आदि का मेला लगता है। इस मेले में अभी तक सात हजार से अधिक पशु खरीद फरोख्त के लिए आ चुके हैं। इसमें मारवाड़ी, हरियाणा, सिंधी घोड़ों की सर्वाधिक भरमार है।

    इस मेले में चार से पांच लाख रुपये कीमत के करीब 200 से अधिक घोड़े एवं घोड़ी है, जिनकी ऊंचाई 60 इंच यानी पांच फीट के आसपास है। लेकिन सोमवार की शाम इस मेले में मेरठ के हसनपुर कला के रहने वाले अरुण फौजी अपना घोड़ा लेकर पहुंचे हैं। यह घोड़ा अभी 28 माह का है। इसकी वर्तमान में ऊंचाई 67 इंच है। अरुण फौजी ने बताया कि यह मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है।

    इसकी ऊंचाई 70 इंच को पार कर जाएगी। वर्तमान में इसकी कीमत 31 लाख रुपये रखी गई है। इस घोड़े को देखने के लिए दूर- दूर से व्यापारी आ रहे हैं। अभी तक मेले में अनुमान के अनुसार पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हो चुका है, जबकि अगले दो दिनों में यह कारोबार चरम पर होगा। करीब दो किलोमीटर के दायरे में मेले में घोड़ा, खच्चर एवं गधों का कारोबार करने वाले एक लाख से अधिक लोगों ने डेरा जमाया हुआ है।

    पशुओं का भी बिक रहा सामान

    इस मेले में पशुओं से संबंधित सामान की बिक्री करने के लिए करीब 100 से अधिक दुकान लगी हुई है। इसमें लगाम से लेकर घोड़ों को सजाने के सामान की दुकानों पर बिक्री हो रही है। पैराें में लगने वाली नाल आदि का कार्य करने वाले लोग भी शामिल है। इन घोड़ों, गधाें एवं खच्चरों की खरीद फरोख्त करने के लिए हरियाणा, राजस्थान सहित कई प्रदेश एवं जिलों से लोग आए हुए हैं।

