    हापुड़ के वैठ गांव में दो गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी-डंडे; कई लोग हुए घायल

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:20 PM (IST)

    हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र के गांव वैठ में पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चले और पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

    संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव वैठ के दखनईया मुहल्ले में जामा मस्जिद के पास दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते रविवार शाम को खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडें चले। जमकर ईंट-पत्थर से पथराव किया गया। जिसमें कई लोग घायल हो गए।

    इस मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शांति भंग की आशंका के चलते रिपोर्ट दर्ज कर गांव में पुलिस बल तैनात किया है।

    शनिवार शाम पांच बजे जब दोनों गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पहले लाठी-डंडों के साथ पथराव किया गया। जिसमें दोनों पक्षों के लोग चोटिल हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की, जिससे तनाव बढ़ गया।

    वहीं, रविवार दोपहर एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मामले की जानकारी पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने देखा कि एक गुट के माजिद, एजाज और कुछ अन्य अज्ञात लोग तथा दूसरे गुट में शोएब पुत्र अकरम व शादाब पुत्र असलम सहित अन्य लोग लाठियां-डंडे लिये एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे। दोनों पक्ष ईंट-पत्थर फेंक रहे थे।

    पुलिस को देखकर उन्होंने भागने का प्रयास किया। मगर पुलिस ने एक गुट से शोएब, शादाब और दूसरे गुट से माजिद को मौके पर ही दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपितों को थाने ले जाया गया, जहां माजिद को चोटें लगने के कारण मेडिकल के लिए भेज दिया गया।

    इस मामले में पुलिस ने माजिद, एजाज, शोएब, शादाब व दस अज्ञात आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस फरार आरोपितों की तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

     