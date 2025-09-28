पहली पत्नी को बिना तलाक दिए कर लिया दूसरा निकाह, थाने पहुंचा मामला

गढ़मुक्तेश्वर के वैठ गांव में एक व्यक्ति द्वारा पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता नगमा ने पति और उसकी दूसरी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें संपत्ति हड़पने और मारपीट करने का आरोप शामिल है। उसने अधिकारियों से जांच की मांग की है। पुलिस पारिवारिक विवाद बताकर मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। वैठ गांव में पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी पत्नी को घर में जगह देने का मामला गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पीड़िता ने अधिकारियों को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच की मांग की है।

सिंभावली के वैठ गांव निवासी नगमा ने सीओ, एसपी और डीआईजी को पत्र भेजकर अपने पति और उसकी दूसरी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नगमा ने बताया कि उसकी चार छोटी बेटियां और एक बेटा है। पिछले साल उसके पति ने बिना किसी सूचना या तलाक के दूसरी शादी कर ली।

साथ ही उसने दिल्ली की अपनी संपत्ति भी अपनी दूसरी पत्नी के नाम कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि वह वैठ गांव में अपने बच्चों के साथ रहने वाले मकान को भी बेचना चाहता है। 25 सितंबर को उसका पति और उसका आपराधिक साथी घर में घुस आए और बच्चों के साथ मारपीट करने लगे।