महापंचायत का एलान और किसान बोले- अब होगी आर-पार की लड़ाई; ये है बड़ी मांग

हापुड़ जिले की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न करने के कारण किसानों में आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने 10 अक्टूबर को सिंभावली गन्ना समिति में महापंचायत का एलान किया है। किसानों की मांग है कि गन्ने का दाम 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। भुगतान में देरी और लागत बढ़ने से किसान परेशान हैं।

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ जिले की दोनों चीनी मिलों द्वारा किसानों को सही समय पर गन्ना भुगतान नहीं करने को लेकर किसानों में आक्रोश पनप रहा है। इसी को लेकर सिंभावली गन्ना समिति में 10 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक द्वारा महापंचायत का एलान किया गया है।

जिलाध्यक्ष पवन हुण ने कहा कि नया पेराई सत्र शुरू करने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, लेकिन किसानों को अभी तक पिछले पेराई सत्र का भुगतान नहीं किया गया है। नियमानुसार गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन जिले की दोनों चीनी मिल किसानों को दस माह बाद भी गन्ने का भुगतान नहीं कर रही हैं। इसके कारण किसानों को कर्ज लेकर अपने कार्य करने पड़ रहे हैं।