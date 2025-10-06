Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के सामने किसान संगठन के जिलाध्यक्ष को बेरहमी से पीटा, एक्शन में आए अधिकारी

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:57 AM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ में आकाश नामक किसान ने किसान संगठन के जिलाध्यक्ष पर खेत से मिट्टी उठाने के बदले 10 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि अनुमति होने के बावजूद उनसे पैसे मांगे गए और न देने पर मारपीट की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    किसान संगठन के जिलाध्यक्ष से पुलिस के सामने की मारपीट

    जागरण संवाददाता, बाबूगढ़ (हापुड़)। हापुड़ जनपद के बाबूगढ़ में थाना क्षेत्र के गांव श्यामपुर जट्ट निवासी आकाश उर्फ भोलू ने एक किसान संगठन के जिलाध्यक्ष व उसके साथियों पर उनके खेत से मिट्टी उठाने की एवज में 10 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है कि रुपये न देने पर आरोपियों ने किसान को बेरहमी से भी पीटा है। इस मामले में पुलिस के सामने हो रही मारपीट का वीडियो भी सोशल  मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    किसान ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाने में दी तहरीर में आकाश उर्फ भोलू ने बताया कि वह गांव में अपना मकान बना रहे हैं। मकान का भराव करने के लिए वह जेसीबी के माध्यम से अपने खेत से मिट्टी उठवा रहे हैं। जिसकी एसडीएम से उन्होंने अनुमति भी ले रखी है।

    रविवार की सुबह वह खेत पर मौजूद रहकर मिट्टी उठवा रहे थे। इसी बीच कार में सवार होकर एक किसान संगठन का जिलाध्यक्ष व उसके कई साथ खेत पर पहुंचे और उनसे अवैध खनन करने की बात कहने लगे। उन्होंने उनसे एसडीएम द्वारा खेत से मिट्टी उठाने की अनुमति होने की बात कही।

    आरोप है कि मिट्टी उठाने की एवज में जिलाध्यक्ष व उसके साथियों ने उनसे 10 हजार रुपये की मांग की। रुपये न देने पर आरोपियों ने बेरहमी से जमकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इसी मामले में पुलिस के सामने भी किसान व एक युवक के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    यह भी पढ़ें- साहब! ससुरालियों से मुझे मेरे बेटे को दिलवा दो... प्रताड़ना के बाद विवाहिता ने पुलिस से लगाई गुहार

    बताया जा रहा है कि पुलिस जिलाध्यक्ष व उसके साथियों को हिरासत में लेकर थाने भी गई थी। सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर व वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।