पुलिस के सामने किसान संगठन के जिलाध्यक्ष को बेरहमी से पीटा, एक्शन में आए अधिकारी

हापुड़ के बाबूगढ़ में आकाश नामक किसान ने किसान संगठन के जिलाध्यक्ष पर खेत से मिट्टी उठाने के बदले 10 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि अनुमति होने के बावजूद उनसे पैसे मांगे गए और न देने पर मारपीट की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जागरण संवाददाता, बाबूगढ़ (हापुड़)। हापुड़ जनपद के बाबूगढ़ में थाना क्षेत्र के गांव श्यामपुर जट्ट निवासी आकाश उर्फ भोलू ने एक किसान संगठन के जिलाध्यक्ष व उसके साथियों पर उनके खेत से मिट्टी उठाने की एवज में 10 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है।

आरोप है कि रुपये न देने पर आरोपियों ने किसान को बेरहमी से भी पीटा है। इस मामले में पुलिस के सामने हो रही मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाने में दी तहरीर में आकाश उर्फ भोलू ने बताया कि वह गांव में अपना मकान बना रहे हैं। मकान का भराव करने के लिए वह जेसीबी के माध्यम से अपने खेत से मिट्टी उठवा रहे हैं। जिसकी एसडीएम से उन्होंने अनुमति भी ले रखी है।

रविवार की सुबह वह खेत पर मौजूद रहकर मिट्टी उठवा रहे थे। इसी बीच कार में सवार होकर एक किसान संगठन का जिलाध्यक्ष व उसके कई साथ खेत पर पहुंचे और उनसे अवैध खनन करने की बात कहने लगे। उन्होंने उनसे एसडीएम द्वारा खेत से मिट्टी उठाने की अनुमति होने की बात कही।