    हापुड़ में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत, फिशिंग कैट बताकर पल्ला झाड़ने से वन विभाग के खिलाफ गुस्सा

    By Dhrub Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    सिंभावली क्षेत्र के गांवों में तेंदुए दिखने से दहशत है। किसान वीडियो बना रहे हैं, पर वन विभाग इसे फिशिंग कैट बता रहा है। माधापुर गांव में तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, पर वन विभाग ठोस कदम नहीं उठा रहा है। विभाग का कहना है कि जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, सिंभावली। थाना क्षेत्र के कई गावों में पिछले काफी दिनों से तेंदुए की चहलकदमी से क्षेत्रीय लोग दहशत में है। राहगीर और किसान बार-बार तेंदुए की वीडियो क्लिप बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित करते हैं। इसके बावजूद वन विभाग के जिम्मेदार लोगों को फिशिंग कैट बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। विभाग की कार्यशैली को देखकर क्षेत्रीय लोग नाराजगी है।

    गढ़-सिंभावली, बहादुरगढ़ के नवादा कलां, अकबरपुर बुकलाना, धनपुरा, शरीकपुर माधापुर, हसुपुर, हिरणपुरा, पावटी, झडीना, ढाना, अक्खापुर समेत कई गावों के लोग जंगल में तेंदुआ होने का दावा करते है। हालांकि इस संबंध में वन विभाग पुष्टि नहीं कर रहा है।

    मंगलवार की रात को इंटरनेट मीडिया पर जंगल में घूम रहे एक तेंदुए की वीडियो प्रसारित हुई है। प्रसारित वीडियो सिंभावली थाना क्षेत्र के माधापुर गांव के जंगल का बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से गांव के आसपास तेंदुआ दिखाई दे रहा है।

    इसकी जानकारी विभाग को दी गई, लेकिन मौके पर पहुंचे वन विभाग के जिम्मेदारों ने फिशिंग कैट बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। ग्रामीणों को कहना है कि तेंदुआ कभी भी किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है।

    मंगलवार की रात को अन्य किसानों के साथ खेत पर सिंचाई के लिए गया था, वहां पर तेंदुआ घूमता दिखाई दिया। जिसका मोबाइल से वीडियो बनाया था, पर विभाग लापरवाही कर रहा है।

    - नरेंद्र त्यागी, किसान, माधापुर

    क्षेत्र के कई गांवों में लगातार तेंदुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वन विभाग के जिम्मेदार कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। खेत पर काम करने वाले किसानों को तेंदुआ कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है।

    - अशोक नागर, किसान, माधापुर

    ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल गांव में पहुंचकर जांच की जाती है। आवश्यकता के अनुसार अधिकारियों के आदेश पर पिंजरा भी लगाया गया था। फिर भी ग्रामीण और क्षेत्र के लोग सावधान रहे। माधापुर गांव के जंगल में तेंदुए हाेने की वीडियो मिली है। उसी के आधार पर जांच की जा रही है।

    - गौरव कुमार, दारोगा, वन विभाग