हापुड़ में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत, फिशिंग कैट बताकर पल्ला झाड़ने से वन विभाग के खिलाफ गुस्सा

जागरण संवाददाता, सिंभावली। थाना क्षेत्र के कई गावों में पिछले काफी दिनों से तेंदुए की चहलकदमी से क्षेत्रीय लोग दहशत में है। राहगीर और किसान बार-बार तेंदुए की वीडियो क्लिप बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित करते हैं। इसके बावजूद वन विभाग के जिम्मेदार लोगों को फिशिंग कैट बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। विभाग की कार्यशैली को देखकर क्षेत्रीय लोग नाराजगी है।

गढ़-सिंभावली, बहादुरगढ़ के नवादा कलां, अकबरपुर बुकलाना, धनपुरा, शरीकपुर माधापुर, हसुपुर, हिरणपुरा, पावटी, झडीना, ढाना, अक्खापुर समेत कई गावों के लोग जंगल में तेंदुआ होने का दावा करते है। हालांकि इस संबंध में वन विभाग पुष्टि नहीं कर रहा है।

मंगलवार की रात को इंटरनेट मीडिया पर जंगल में घूम रहे एक तेंदुए की वीडियो प्रसारित हुई है। प्रसारित वीडियो सिंभावली थाना क्षेत्र के माधापुर गांव के जंगल का बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से गांव के आसपास तेंदुआ दिखाई दे रहा है।