    हापुड़ में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, HPDA के एक्शन से कॉलोनाइजरों में मची अफरा-तफरी

    By Dhrub Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:35 AM (IST)

    हापुड़ में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एचपीडीए ने बड़ी कार्रवाई की। चार कॉलोनियों में बुलडोजर चलाकर अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई स्याना चौपला, बदरखा पुल और रेलवे स्टेशन रोड जैसे इलाकों में की गई। इस कार्रवाई के बाद अवैध कॉलोनी काटने वालों में अफरा-तफरी मच गई है। एचपीडीए की इस कार्रवाई से अन्य कालोनाइजरों में भी हड़कंप मच गया है।

    संवाद सहयोगी, हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वालों की भरमार है। स्याना चौपला, बदरखा पुल, रेलवे स्टेशन रोड, गढ़ावली मार्ग, मेरठ रोड, नक्का कुआं रोड सहित अनेक स्थानों पर धडल्ले से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। इसमें सीधे सादे लोगों की मेहनत की कमाई लगवाने के बाद कॉलोनाइजर फरार हो जाते है, जबकि यहां मकान बनाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

    इसी तरह की शिकायतों को देखते हुए एचपीडीए द्वारा मंगलवार को अवैध कालोनियों में बुलडोजर चला गया। प्रभारी प्रवर्तन अजय कुमार सिंघल एवं अवर अभियंता जितेंद्र नाथ दूबे के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया।

    इसमें घोडा फार्म इंद्रानगर कॉलोनी में गौरव प्रताप एवं मोहम्मद शाहिद की 20 हजार वर्ग मीटर, रेलवे स्टेशन से पहले दिलशाद अली की 15 हजार वर्ग मीटर, शेरा कृष्णा वाली मंढैया रोड पर आलमगीर चौधरी, शराफत अली की चार हजार वर्ग मीटर, बदरखा ओवर ब्रिज के नजदीक योगेश त्यागी की 2500 वर्ग मीटर जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से धवस्त कर दिया गया।

    एचपीडीए की इस कार्रवाई के बाद अन्य कॉलोनाइजरों में अफरा तफरी मच गई। बता दे कि गढ़मुक्तेश्वर, सिंभावली, बहादुरगढ़, डहरा कुटी एवं ब्रजघाट में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है।