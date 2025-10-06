सिंभावली में तेंदुआ पकड़ने की तैयारी रह गई अधूरी, बिना गेट का पिंजरा ले आया विभाग, उड़ रहा मजाक

हापुड़ के सिंभावली में तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे का गेट ही गायब हो गया। वन विभाग ने पुलिस को सूचना दी है। पिछले एक साल से तेंदुआ कई बार देखा गया है और लोगों पर हमले भी हुए हैं। हाल ही में तेंदुए के दो वीडियो वायरल हुए हैं जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। वन विभाग तेंदुए की तलाश कर रहा है।

संवाद सहयोगी, जागरण सिंभावली। नवादा नहर पुल के पास तेंदूए को पकड़ने के लिए विभाग ने पिंजरा लगाया, कमाल की बात है कि लगाया गए पिंजरे का गेट ही गायब है। अब बिना गेट का पिंजरा तेंदुए के आने का इंतजार कर रहा है। इस संबंध में विभाग ने पुलिस को सूचना दी है। नहर पटरी के आस-पास लगे गांवों के लोग पिछले करीब एक साल से अलग-अलग स्थान पर तेंदुआ दिखाई देने का दावा कर रहे हैं। कई बार लोगों पर जंगली जानवर हमला भी कर चुके हैं। तेंदुआ अभी भी विभाग की पकड़ से दूर है।

शनिवार की रात को जंगल में अलग-अलग स्थान पर बैठे तेंदुए की दो वीडियो प्रसारित हुई है। प्रसारित वीडियो सिंभावली थाना क्षेत्र के फरीदपुर गोसाई गांव के जंगल के होने का दावा किया जा रहा है। एडवोकेट योगेश गिरी ने बताया कि किसान धर्मेंद्र चौधरी के नलकूप पर तेंदुआ दिखाई दिया।

इसकी वीडियो कार सवार युवकों ने अपने कमरे में कैद कर ली। इसके अलावा दूसरे स्थान पर वह खेत में बहुत ही आराम से बैठा हुआ दिखाई दिया। युवकों ने कार में बैठकर तेंदुए की वीडियो अपने मोबाइल फोन से बनाई।दोनों वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हैं। तेंदुए की वीडियो प्रसारित होने के बाद किसान और क्षेत्र के लोगों में दहशत है।