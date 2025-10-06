मटन बिरयानी और मछली फ्राई पर टूट गया रिश्ता, हापुड़ में इस कदर बढ़ा हंगामा; पुलिस तक बुलानी पड़ी

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के गांव गोंदी में रविवार रात सगाई समारोह में मटन बिरयानी और मछली फ्राई न मिलने पर लड़के पक्ष ने हंगामा कर दिया।

मामला इतना बिगड़ा कि उन्होंने बारात लाने से इनकार कर दिया गया। आखिरकार पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। जिसके बाद दोनों पक्षों ने निकाह करने से ही इनकार दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ।

गांव गोंदी के अब्दुल जब्बार की बेटी इकरा का निकाह 17 अक्टूबर को गढ़मुक्तेश्वर के अहमद अठसैनी गांव के एक युवक से होना था।

सोमवार रात लड़के पक्ष के करीब 40 लोग लाल खत (सगाई की औपचारिक चिट्ठी) लेकर गांव गोंदी में पहुंचे। खुशी का माहौल था और स्वजन एक-दूसरे को बधाई दे रहे थे।

लेकिन जैसे ही खाने की थाली सामने आई और माहौल बदल गया। लड़के पक्ष के लोगों ने थाली में मटन बिरयानी और मछली फ्राई की तलाश की, जो नजर नहीं आई। बस, सभी भड़क उठे।

उन्होंने हंगामा कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि लड़के वालों ने बारात लाने से साफ इनकार कर दिया और रिश्ता तोड़ने की धमकी दे दी।

लड़की पक्ष के लोग हैरान थे, क्योंकि सगाई से पहले ही लड़के वालों की कई बड़ी मांगें पूरी कर दी गई थीं। लेकिन, दावत में इस छोटी सी बात ने सब कुछ पलट दिया।

विवाद चरम पर पहुंचा तो लड़की पक्ष ने कथित तौर पर लड़के पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया। डर के मारे लड़की पक्ष को मजबूरन पुलिस को फोन करना पड़ा। देहात थाने की टीम मौके पर पहुंची और हालात संभाला।