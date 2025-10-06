मटन बिरयानी और मछली फ्राई पर टूट गया रिश्ता, हापुड़ में इस कदर बढ़ा हंगामा; पुलिस तक बुलानी पड़ी
हापुड़ के एक गांव में सगाई समारोह में मटन बिरयानी और मछली फ्राई न परोसे जाने पर लड़के वालों ने हंगामा कर दिया जिसके चलते निकाह टूट गया। दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लड़के वालों ने सगाई से पहले बुलेट और स्कार्पियो की मांग भी रखी थी जिसे लड़की वालों ने पूरा किया था। दोनों पक्षों ने निकाह से इनकार कर दिया है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के गांव गोंदी में रविवार रात सगाई समारोह में मटन बिरयानी और मछली फ्राई न मिलने पर लड़के पक्ष ने हंगामा कर दिया।
मामला इतना बिगड़ा कि उन्होंने बारात लाने से इनकार कर दिया गया। आखिरकार पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। जिसके बाद दोनों पक्षों ने निकाह करने से ही इनकार दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ।
गांव गोंदी के अब्दुल जब्बार की बेटी इकरा का निकाह 17 अक्टूबर को गढ़मुक्तेश्वर के अहमद अठसैनी गांव के एक युवक से होना था।
सोमवार रात लड़के पक्ष के करीब 40 लोग लाल खत (सगाई की औपचारिक चिट्ठी) लेकर गांव गोंदी में पहुंचे। खुशी का माहौल था और स्वजन एक-दूसरे को बधाई दे रहे थे।
लेकिन जैसे ही खाने की थाली सामने आई और माहौल बदल गया। लड़के पक्ष के लोगों ने थाली में मटन बिरयानी और मछली फ्राई की तलाश की, जो नजर नहीं आई। बस, सभी भड़क उठे।
उन्होंने हंगामा कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि लड़के वालों ने बारात लाने से साफ इनकार कर दिया और रिश्ता तोड़ने की धमकी दे दी।
लड़की पक्ष के लोग हैरान थे, क्योंकि सगाई से पहले ही लड़के वालों की कई बड़ी मांगें पूरी कर दी गई थीं। लेकिन, दावत में इस छोटी सी बात ने सब कुछ पलट दिया।
विवाद चरम पर पहुंचा तो लड़की पक्ष ने कथित तौर पर लड़के पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया। डर के मारे लड़की पक्ष को मजबूरन पुलिस को फोन करना पड़ा। देहात थाने की टीम मौके पर पहुंची और हालात संभाला।
लड़के पक्ष की मांग, बुलेट से स्कार्पियो
आरोप है कि लड़के पक्ष ने सगाई तय होने से पहले ही बुलेट बाइक की डिमांड की, जो लड़की पक्ष ने तुरंत पूरी कर दी। इसके अलावा स्कार्पियो कार की मांग भी रखी गई।
जिसे लड़की पक्ष ने मान लिया था। लड़की पक्ष के फैसल चौधरी ने बताया कि इतनी बड़ी-बड़ी मांगें मान लीं, लेकिन सिर्फ खाने में मछली फ्राई और मटन न मिलने को लेकर विवाद हो गया।
हम तैयार थे, सब कुछ देने को, लेकिन यह तो हद हो गई। वहीं, लड़के पक्ष ने साफ कहा कि सगाई जैसे खास मौके पर बिना पसंदीदा व्यंजनों के आगे बढ़ना मुमकिन नहीं।
दोनों पक्षों की सुनवाई, तोड़ा निकाह
थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता ने दोनों पक्षों की शिकायतें सुनीं और समझाने की कोशिश की। तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों ने निकाह करने से इनकार कर दिया है। दोनों पक्षों ने समझौते के बाद किसी भी कार्रवाई से मना कर दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।