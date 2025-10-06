मां-बेटे से खौफजदा 10वीं की छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ा , स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस
बाबूगढ़ में एक नाबालिग छात्रा ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार कोचिंग जाते समय एक युवक ने उससे छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसकी मां ने धमकी दी। शिकायत के बाद आरोपी पक्ष पीड़िता और उसके परिवार पर समझौते का दबाव बना रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, बाबूगढ़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दसवीं कक्षा की नाबालिक छात्रा के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की। इसक विरोध करने पर युवक की मां ने नाबालिग छात्रा के घर में घुसकर धमकी दी।
छेड़छाड़ करने के मामले में तहरीर देने पर आरोपी पक्ष के लोग पीड़िता पर फैसला करने का दबाव बना रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस में दी गई तहरीर में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने बताया कि वह कक्षा दस की छात्रा है। कुचेसर चौपला स्थित सरस्वती कोचिंग सेंटर में वह ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है।
वहीं ट्यूशन पढ़ने वाला एक युवक काफी दिनों से उसे परेशान करता आ रहा था। कई बार आरोपी ने पीड़ित पर उससे बात करने का भी दबाव बनाया।
आरोपी से परेशान होकर पीड़िता ने स्वजन को आपबीती सुनाई। जिसके बाद स्वजन ने आरोपी के परिवार के सदस्यों और कोचिंग सेंटर के शिक्षकों से शिकायत की।
इस पर आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए दोबारा पीड़िता को परेशान न करने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद आरोपी की मां पीड़िता के घर पहुंची और गाली गलौज कर धमकी दी।
इसके बाद से पीड़िता कोचिंग नहीं जा पा रही है। परेशान होकर पीड़िता ने थाने में तहरीर दी। इसके बाद भी आरोपी पक्ष के लोग पीड़िता और उसके स्वजन पर फैसले का दबाव बना रहे है।
थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
