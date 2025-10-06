Hapur News: मजदूर की जमीन पर दबंगों का कब्जा, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार
पलवाड़ा गांव के देवपाल ने एसडीएम से शिकायत की है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। देवपाल ने बताया कि वह ज्यादातर समय गांव से बाहर रहता है और आरोपियों ने उसकी खाली जमीन पर अवैध रूप से मिट्टी डालना शुरू कर दिया है। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी मजदूर ने गांव के ही कुछ लोगों पर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसडीएम से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।
बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के पलवाड़ा गांव निवासी देवपाल ने एसडीएम को शिकायत देकर बताया कि वह पलवाड़ा गांव की कृषि भूमि में हिस्सेदार है। उसने पहले ही अपनी आधी जमीन बेच दी थी, जिससे बाकी जमीन खाली रह गई थी।
पीड़ित ने बताया कि वह ज्यादातर समय गांव से बाहर रहता है और इसी का फायदा उठाकर गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसकी खाली जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। आरोपियों ने अब उसकी जमीन पर अवैध रूप से मिट्टी डालना शुरू कर दिया है। जब उसे इसकी जानकारी हुई तो वह अवैध भराव रोकने गया।
आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की, दोबारा जमीन पर आने पर जान से मारने की धमकी दी और धक्का देकर भगा दिया। इसके बाद से आरोपी उसकी जमीन पर से अवैध कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हैं।
पीड़ित देवपाल ने एसडीएम से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि जांच के लिए एक टीम भेजी जाएगी।
