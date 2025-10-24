कार्तिक गंगा मेला में मिलेगा 24 घंटे इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने की पांच अस्थायी अस्पताल बनाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेले में पांच अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे। इन सभी अस्पतालों में कुल मिलाकर 28 बेड होंगे। जहां मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पताल 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे।

कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है। प्रतिवर्ष लगने वाले इस मेले में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों और जिलों से 30 लाख तक श्रद्धालु पहुंचते हैं।

मेले के दौरान ठंड अधिक होने के कारण श्रद्धालु बीमार हो जाते हैं, साथ ही कई बार श्रद्धालु घायल भी हो जाते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं मेला स्थल पर ही मिल सकें, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्थायी अस्पताल बनाए जाते हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. सुनील कुमार त्यागी ने बताया कि मेले में पांच अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे। ये अस्पताल मेरठ सेक्टर, गंगा घाट, ब्रजघाट व सदर सेक्टर में बनाए जा रहे हैं। इनमें चिकित्सकों के अलावा फार्मेसिस्ट, महिला चिकित्सक व स्टाफ नर्स तैनात रहेंगी।

मेला स्थल पर बनाए गए अस्पतालों में स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। इन अस्पतालों में नियमित ओपीडी चलेंगी, इसके अलावा ईसीजी आदि की भी सुविधाएं दी जाएंगी। यदि कोई बड़ा मामला आता है तो तत्काल एंबुलेंस की मदद से गढ़मुक्तेश्वर सीएचसी या जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जाएगा।

एंटी स्नेक वेनम की भी रहेगी सुविधा सीएमओ डाॅ. सुनील कुमार त्यागी ने बताया कि मेले के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं। इसके लिए वह हर प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव करने की तैयारी कर रहे हैं।