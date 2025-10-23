Language
    हापुड़ के कार्तिक पूर्णिमा मेले में शुरू होगा श्रद्धालुओं का आगमन, 5 नवंबर को होगा मुख्य स्नान

    By Dhrub Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:14 PM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी जोरों पर है, जहां 5 नवंबर को मुख्य स्नान होगा। लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, जिसमें चेंजिंग रूम और विस्तारित क्षेत्र शामिल हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं। शराब और मांस पर प्रतिबंध रहेगा, और कच्ची शराब की बिक्री रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। श्रद्धालुओं का आगमन कल से शुरू हो जाएगा।

    गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी जोरों पर।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। गंगा के विशाल रेतीले मैदान पर लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं का आगमन शनिवार से शुरू हो जाएगा। मेले में पुलिस लाइन, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय, बैरिकेडिंग, रास्ताें आदि का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। वहीं कुछ दुकानदारों ने मेले में अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है।

    गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर में लगने वाला कार्तिक पूर्णिमा मेले का मुख्य स्नान पांच नवंबर को हाेगा। मेले में आने वाले करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के लिए जिला पंचायत द्वारा व्यवस्था पूर्ण कराई जा रही है। गंगा मेले का मुख्य मार्ग, बैरिकेडिंग, पुलिस लाइन लगभग बनकर तैयार हो चुके है। महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए सिंगल एवं सामुहिक चेंजिग रूम तैयार किए जा रहे है।

    इस वर्ष मेले की लंबाई करीब तीन किलोमीटर अतिरिक्त होने से व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है। मेले में कल से श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ दिन प्रतिदिन गंगा का यह रेतीला मैदान तंबुओं की नगरी में बदलता दिखाई देगा। श्रद्धालुओं के आगमन एवं उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी रणनीति तैयार कर ली है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल के साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाने के लिए सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी उनके कार्यालय तैयार किए जा रहे हैं।

    कच्ची शराब को लेकर सतर्क

    दरअसल गढ़ गंगा का खादर क्षेत्र कच्ची शराब बेचने के लिए पहले से ही बदनाम है। मेले में शराब एवं मांस आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेले में पहुंचने वाले वाहनों को चेकिंग करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में खादर क्षेत्र में बनने वाली कच्ची शराब की बिक्री को रोकने के लिए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। मेले की सुरक्षा को लेकर खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया है तथा वह मेले का लगातार इनपुट ले रहा है। इंटरनेट मीडिया पर पुलिस द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है।

    मेले में सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएगी। किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मेले में अधिकांशत कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष कार्य को अगले दो दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। - रेखा नागर हुण, जिला पंचायत अध्यक्ष