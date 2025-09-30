गजब हाल! 15 साल से नियमों के खिलाफ चल रहा अवैध टोल, जनता में पनप रहा भारी आक्रोश

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में नगर पालिका से 10 किलोमीटर की दूरी व एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर पर लगाए जाने का प्रावधान है।

अपर सचिव भारत सरकार एवं जन सूचना अधिकारी टोल शांतनु एफ सी भट्टाचार्य ने गढ़ के रहने वाले समाज सेवी पंकज लोधी को लिखित जानकारी दी है।

बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 22 अगस्त को नीति आयोग सहित एनएचएआई एवं एन एच सी आई डी सीएल पर टोल प्लाजा का निर्माण 60 किलोमीटर से पहले नहीं किया जाएगा एवं नगर पालिका नगर निगम की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा स्थापित होगा। जिसको आधार बनाकर समाज सेवी पंकज लोधी ने सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंत्रालय भारत सरकार से सूचना मांगी थी। जिसके जवाब में स्पष्ट किया कि 60 किलोमीटर के दायरे में एवं नगर पालिका सीमा में सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर टोल स्थापित किए जाएंगे।