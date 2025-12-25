हापुड़ में फैला रिश्वतखोरी का जाल, जिम्मेदार ही भ्रष्ट, आखिर कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार?

केशव त्यागी, हापुड़। चाहे पुलिस हो या प्रशासन जिले में सभी जगह भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है। एंटी करप्शन टीम लगातार पुलिसकर्मियों से लेकर चकबंदी लेखपाल, लोक निर्माण विभाग व नगर पालिका के जेई तक को रिश्वत लेते दबोच चुकी है। फिर भी रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लग पा रही।

बुधवार को हापुड़ के निरीक्षक महेंद्र सिंह को मेरठ में एंटी करप्शन की टीम ने चार लाख रुपये की रिश्वत लेते दबोच लिया। जिसके बाद एक बार फिर जिले के बदनुमा दाग दोबारा उभर आए हैं। निरीक्षक महेंद्र सिंह हापुड़ देहात, हाफिजपुर, बाबूगढ़ सिंभावली व अन्य थानों में तैनात रह चुके हैं। थाना बाबूगढ़ में तैनात रहते हुए कार के राजा जी ढाबे में घुसने से एक व्यक्ति की मौत पर निरीक्षक ने बड़ा खेल किया था। मृतक पक्ष ने निरीक्षक पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे।

थाना गढ़मुक्तेश्वर में तैनाती के दौरान दिल्ली के एक व्यापारी का धान का ट्रक पकड़कर 80 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। सूत्रों के अनुसार थाना सिंभावली में रिश्वतखोरी के आरोप में निरीक्षक को एसपी ज्ञानंजय सिंह ने चार्ज से हटाया था। हालांकि, इन मामलों की जांच दबकर रह गई।

कई शिकायतों के बावजूद जिला स्तर पर कार्रवाई न होने पर पीड़ितों को मेरठ की एंटी करप्शन टीम से संपर्क करना पड़ रहा है। कई मामलों में निलंबन के बाद साठ-गांठ से मामले दबा दिए जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचारियों का हौसला बढ़ता है।