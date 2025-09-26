आई लव मोहम्मद... के लगाए पोस्टर, पुलिस में मची अफरा-तफरी; पोस्टर हटाकर बढ़ाई गई गश्त

हापुड़ के कपूरपुर और धौलाना में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पोस्टरों को हटाया और गश्त बढ़ा दी। यह विवाद कानपुर से शुरू हुआ था और कई अन्य जिलों में फैल गया था। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और संदिग्धों की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले के थाना कपूरपुर और धौलाना क्षेत्र में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाने से स्थानीय पुलिस और लोगों में खलबली मचा गई। यह पोस्टर रातों-रात सड़क किनारे लगे होल्डिंग पर लगे दिखे, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने तत्काल इन पोस्टरों को हटवाया है। आसपास के जिलों में इस तरह के पोस्टरों से फैले तनाव को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है।

दरअसल, कानपुर जिले में चार सितंबर 2025 को रामनवमी शोभायात्रा के दौरान आई लव मोहम्मद का साइनबोर्ड लगा। कुछ लोगों ने इसे नई परंपरा बताकर विरोध किया, जिसके बाद बिना अनुमति जुलूस निकालने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 25 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसके बाद बरेली, औरैया, बागपत, उन्नाव, वाराणसी और उत्तराखंड के काशीपुर तक यह विवाद फैल गया।