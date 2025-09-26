यूपी के इस जिले में 'I Love Mohammed' के पोस्टर को लेकर कड़ी सुरक्षा, जुमे की नमाज पर ऐसा रहा माहौल

हापुड़ में आई लव मोहम्मद (I Love Mohammed) के पोस्टर लगने के बाद पुलिस अलर्ट पर है। जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सरकारी मशीनरी सक्रिय रही। एसपी ज्ञानंजय सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी गई।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना धौलाना व कपूरपुर क्षेत्र में आई लव मोहम्मद (I Love Mohammed) के पोस्टर लगने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर सरकारी मशीनरी दिन निकलते ही सड़क पर उतर गई। नतीजा शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पढ़ी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें