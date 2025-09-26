Language
    यूपी के इस जिले में 'I Love Mohammed' के पोस्टर को लेकर कड़ी सुरक्षा, जुमे की नमाज पर ऐसा रहा माहौल

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:59 PM (IST)

    हापुड़ में आई लव मोहम्मद (I Love Mohammed) के पोस्टर लगने के बाद पुलिस अलर्ट पर है। जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सरकारी मशीनरी सक्रिय रही। एसपी ज्ञानंजय सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी गई।

    Hero Image
    आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने पर कड़ी सुरक्षा में पढ़ी गई जुमे की नमाज। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना धौलाना व कपूरपुर क्षेत्र में आई लव मोहम्मद (I Love Mohammed) के पोस्टर लगने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर सरकारी मशीनरी दिन निकलते ही सड़क पर उतर गई। नतीजा शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पढ़ी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि उनके नेतृत्व में कोतवाली क्षेत्र के सिकंदर गेट, बुलंदशहर रोड और आसपास के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने पैदल गश्त की और ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की। अपने-अपने क्षेत्रों में अधिकारियों ने पैदल मार्च निकाला।

    वहीं, धार्मिक स्थलों से लेकर अतिसंवेदनशील व संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज पढ़ी गई।

    एसपी ने बताया कि लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। अराजकता फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।