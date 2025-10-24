Language
    धौलाना में दिल दहला देने वाली वारदात, बाहरवाली के चक्कर में पति ने पत्नी को चाकुओं से गोदा

    By Rahul Gahlot Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:32 PM (IST)

    धौलाना के शेखुपुर खिचरा में एक पति ने घरेलू कलह के चलते अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। 23 वर्षीय गौरी गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद का कारण किसी तीसरी महिला को बताया जा रहा है। आरोपी पति शिवम फरार है, और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, धौलाना। थाना धौलाना क्षेत्र के ग्राम शेखुपुर खिचरा स्थित सोनी कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान 23 वर्षीय गौरी के रूप में हुई है, जिसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि शिकोहाबाद का रहने वाले शिवम की शादी पांच वर्ष पूर्व एटा की गौरी के साथ हुई थी। शिवम औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। गौरी के माता-पिता भी ग्राम शेखुपुर खिचरा में ही रहते हैं, लेकिन बीते एक माह से वे अपने एटा गए हुए थे। इस दौरान गौरी अपने पिता के घर पर ही रह रही थी। शुक्रवार की शाम को पति शिवम अपनी पत्नी से मिलने आया था।

    मुलाकात के दौरान किसी तीसरी महिला को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। विवाद बढ़ने पर शिवम् ने अपने तीन वर्षीय पुत्र के सामने ही गौरी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। घटना की सूचना तुरंत ही गौरी की बड़ी बहन और भाई ने पुलिस को दी। इसके बाद घायल महिला को तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से पास के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ के के लिए रेफर कर दिया।

    फिलहाल आरोपी पति शिवम् मौके से फरार है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए हैं और आरोपित की तलाश में टीम गठित कर दी गई है।

