धौलाना में दिल दहला देने वाली वारदात, बाहरवाली के चक्कर में पति ने पत्नी को चाकुओं से गोदा

संवाद सहयोगी, धौलाना। थाना धौलाना क्षेत्र के ग्राम शेखुपुर खिचरा स्थित सोनी कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान 23 वर्षीय गौरी के रूप में हुई है, जिसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि शिकोहाबाद का रहने वाले शिवम की शादी पांच वर्ष पूर्व एटा की गौरी के साथ हुई थी। शिवम औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। गौरी के माता-पिता भी ग्राम शेखुपुर खिचरा में ही रहते हैं, लेकिन बीते एक माह से वे अपने एटा गए हुए थे। इस दौरान गौरी अपने पिता के घर पर ही रह रही थी। शुक्रवार की शाम को पति शिवम अपनी पत्नी से मिलने आया था।