लिव-इन में रह रहे पति ने प्रेमिका संग मिलकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, सिर्फ इस वजह से उठाया खौफनाक कदम
हापुड़ के धौलाना में एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, क्योंकि पत्नी ने पति की प्रेमिका के साथ रहने का विरोध किया था। गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती है, जबकि पुलिस ने आरोपी पति और उसकी प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़ (धौलाना)। पिछले तीन माह से थाना धौलाना क्षेत्र के गांव शेखुपुर खिचरा स्थित सोनी कालोनी में लिवइन में रह रहे पति ने प्रेमिका संग मिलकर अपनी ही पत्नी को चाकू से गोद डाला। पत्नी का कसूर केवल इतना था कि उसने पति की प्रेमिका के साथ रहने का विरोध किया था।
घायल महिला का मेरठ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मामले में विवाहिता की बहन की तहरीर पर पुलिस ने हमलावर व उसकी प्रेमिका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि जिला फिरोजाबाद से शिकोहाबाद के शिवम की शादी पांच वर्ष पूर्व एटा की गौरी के साथ हुई थी। शिवम थाना धौलाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। गौरी के माता-पिता भी गांव शेखुपुर खिचरा में ही रहते हैं। करीब एक माह पहले वह एटा चले गए थे।
वहीं, गौरी अपने पिता के घर पर ही रह रही थी। करीब तीन माह पहले शिवम का प्रेम प्रसंग दिल्ली की मनीषा से शुरू हो गया। इसके बाद से शिवम थाना धौलाना क्षेत्र में किराए का मकान लेकर प्रेमिका के साथ लिव इन में रहने लगा। शुक्रवार शाम शिवम प्रेमिका के साथ पत्नी से मिलने उसके पिता के घर पहुंचा। इस दौरान उसने पत्नी व प्रेमिका को एक साथ उसके घर में रखने की बात कही।
पति के मुंह से यह सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पति की प्रेमिका के साथ रहने से इंकार किया। गौरी ने अपने तीन साल के बेटे पीयूष का हवाला देते हुए पति से प्रेमिका को छोड़ने की बात की। इस पर शिवम व उसकी प्रेमिका आग बबूला हो गई।
दोनों ने गौरी पर उसके तीन वर्षीय पुत्र, भाई दीपक, बहन प्रिया व लक्ष्मी के सामने ही चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। एक के बाद एक दस से अधिक वार गौरी के शरीर पर किए। जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। इसके बाद शिवम प्रेमिका संग मौके से फरार हो गया।
पुलिस की तत्परता से बची महिला की जान
आरोपितों के फरार होने पर काफी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने पुलिस को सूचना देने के साथ गौरी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के तुरंत बाद थाना धौलाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने चिकित्सक से बात की और तुरंत गौरी को हापुड़ के निजी अस्पताल के लिए रेफर कराया। वहां चिकित्सकों से सलाह कर उसे मेरठ के अस्पताल के लिए भिजवाया। चिकित्सकों ने बताया कि महिला के शरीर से काफी रक्तस्राव हुआ है। अगर, उसे लाने में थोड़ी सी देरी होती तो जान बचाना मुश्किल हो सकता था।
तीन वर्षों से पति कर रहा था परेशान
शिवम पिछले तीन वर्षों से गौरी का उत्पीड़न करता आ रहा है। शराब के नशे में वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। उसे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का सामना हर रोज करना पड़ता था। मगर, घर न बिगड़े इस कारण गौरी सब कुछ सहती आ रही थी। कुछ दिन पहले पति की प्रताड़ना से परेशान होकर वह पुत्र के साथ अपने मायके में रहने चली गई थी। उसके पिता ने पुत्री के ससुराल पक्ष के लोगों से शिकायत की थी। माता-पिता के एटा से लौटने के बाद दोनों पक्षों की पंचायत होनी थी। मगर, इससे पहले ही गौरी को खौफनाक घटना का शिकार होना पड़ा है।
हमलावर की तलाश में दबिश दे रही पुलिस
मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन कर साक्ष्य एकत्र किए। गौरी की बहन लक्ष्मी की तहरीर पर शिवम व मनीषा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि हमलावरों की तलाश में उनके घर, रिश्तेदार व परिचितों के यहां दबिश दे रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।