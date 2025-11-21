Language
    बाहर वाली के प्यार में कर डाली हदें पार... पत्नी और बच्चों को पीटकर घर से निकाला; पीड़िता ने DM से लगाई गुहार

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:26 PM (IST)

    हापुड़ में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी और बच्चों को पीटने और घर से निकालने का आरोप है क्योंकि पत्नी ने उसके अवैध संबंध का विरोध किया था। पीड़िता ने बताया कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था और उसके अन्य महिलाओं से संबंध थे। 2020 में उसे और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया गया। महिला ने जिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। प्रेमिका से अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने थाना देहात क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली पत्नी व बच्चों को पीटकर घर से निकाल दिया। पिछले काफी समय से पत्नी अपने मायके में रह रही है।

    आरोपी न तो उसे खर्च के लिए रुपये दे रहा है और न ही उसे ससुराल लाने को तैयार है। मामले में पीड़िता ने जिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।

    शिकायती पत्र में स्वर्ग आश्रम रोड स्थित एक मोहल्ले की विवाहिता ने बताया कि 20 नवंबर 2017 को उसकी शादी आवास विकास संजय विहार कालोनी के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति का व्यवहार बदल गया। पति रोज शराब पीकर आता उसके साथ मारपीट करने लगा। पति के दो अन्य महिलाओं से संबंध है।

    करीब छह साल पहले उसने अपने पति को एक होटल में किसी अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था, लेकिन इसके बाद भी पति नहीं सुधरा।

    वर्ष 2020 में पति ने पीड़िता उसके दो पुत्रों को बुरी तरह पीटा और घर से निकाल दिया। इसके बाद से पीड़िता अपने मायके में रह रही है। उसके पिता बीमार रहते हैं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। पति न तो गुजारा-भत्ता देता है और न ही बच्चों की पढ़ाई-लिखाई या देखभाल की कोई जिम्मेदारी लेता है। बच्चों की शिक्षा पूरी तरह ठप हो गई है।

    जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने बताया कि मामले में एसपी को जांच कर कार्रवाई कराने के आदेश दिए हैं।