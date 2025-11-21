बाहर वाली के प्यार में कर डाली हदें पार... पत्नी और बच्चों को पीटकर घर से निकाला; पीड़िता ने DM से लगाई गुहार

जागरण संवाददाता, हापुड़। प्रेमिका से अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने थाना देहात क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली पत्नी व बच्चों को पीटकर घर से निकाल दिया। पिछले काफी समय से पत्नी अपने मायके में रह रही है।

आरोपी न तो उसे खर्च के लिए रुपये दे रहा है और न ही उसे ससुराल लाने को तैयार है। मामले में पीड़िता ने जिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र में स्वर्ग आश्रम रोड स्थित एक मोहल्ले की विवाहिता ने बताया कि 20 नवंबर 2017 को उसकी शादी आवास विकास संजय विहार कालोनी के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति का व्यवहार बदल गया। पति रोज शराब पीकर आता उसके साथ मारपीट करने लगा। पति के दो अन्य महिलाओं से संबंध है।