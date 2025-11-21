हरियाणवी शार्ट फिल्म के डायरेक्टर ने कलाकार युवती से की छेड़छाड़, दो लाख रुपये भी हड़पे

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के आनंद विहार स्थित एक फ्लैट में हरियाणवी शार्ट फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सह-निर्देशक पर एक कलाकार युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी ने शार्ट फिल्म में काम देने की बात कर उसे अपने फ्लैट पर बुलाया। जहां उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी उससे फिल्म के नाम पर दो लाख रुपये हड़प चुका है। मामले में पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस में दी तहरीर में हरियाणा की रहने वाली एक युवती ने बताया कि जिला गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के एक युवक हरियाणवी शार्ट फिल्मों में अभिनय के साथ-साथ निर्देशन का काम भी करता है। उसका हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की किसी योजना में फ्लैट है।

कुछ महीने पहले आरोपी ने उसे एक नई शार्ट फिल्म के लिए बात करने के बहाने अपने फ्लैट पर बुलाया था। वहां पहुंचते ही आरोपी ने उसके साथ अभद्रता और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। किसी तरह पीड़िता ने खुद को बचाया और वहां से भाग निकली।