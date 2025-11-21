हरियाणवी शार्ट फिल्म के डायरेक्टर ने कलाकार युवती से की छेड़छाड़, दो लाख रुपये भी हड़पे
हापुड़ में एक हरियाणवी शार्ट फिल्म निर्देशक पर कलाकार युवती ने छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार, निर्देशक ने फिल्म में काम देने के बहाने उसे फ्लैट पर बुलाया और छेड़छाड़ की। उसने फिल्म के नाम पर दो लाख रुपये भी हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के आनंद विहार स्थित एक फ्लैट में हरियाणवी शार्ट फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सह-निर्देशक पर एक कलाकार युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी ने शार्ट फिल्म में काम देने की बात कर उसे अपने फ्लैट पर बुलाया। जहां उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी उससे फिल्म के नाम पर दो लाख रुपये हड़प चुका है। मामले में पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस में दी तहरीर में हरियाणा की रहने वाली एक युवती ने बताया कि जिला गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के एक युवक हरियाणवी शार्ट फिल्मों में अभिनय के साथ-साथ निर्देशन का काम भी करता है। उसका हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण की किसी योजना में फ्लैट है।
कुछ महीने पहले आरोपी ने उसे एक नई शार्ट फिल्म के लिए बात करने के बहाने अपने फ्लैट पर बुलाया था। वहां पहुंचते ही आरोपी ने उसके साथ अभद्रता और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। किसी तरह पीड़िता ने खुद को बचाया और वहां से भाग निकली।
महिला का यह भी आरोप है कि आरोपी ने पहले फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर हापुड़ में उससे दो लाख रुपये लिए थे। मगर, न तो प्रोजेक्ट पूरा किया और न ही रुपये लौटाए। बार-बार मांगने पर भी आरोपी टालमटोल करता रहा और अब धमकी देने लगा है। परेशान होकर पीड़िता ने कोतवाली में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया महिला कलाकार की तहरीर मिली है। इसमें छेड़छाड़ के प्रयास और धन हड़पने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
