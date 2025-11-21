हापुड़ में मंदिर का ताला तोड़कर दानपात्र उड़ा ले गए चोर, ग्रामीणों ने की पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव कंदौला में बृहस्पतिवार देर रात अज्ञात चोर एक मंदिर में घुस गए। चोरों ने मंदिर में रखे दानपत्र को चोरी कर लिया। यह घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुक्रवार सुबह जब पुजारी मंदिर खोलने के लिए गया तो ताले खुले देख दंग रह गया। उन्होंने ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी।

ताला टूटा देख पुजारी के उड़े होश ग्रामीणों के अनुसार गांव के बाहर देवी मंदिर स्थित हैं। मंदिर के पुजारी वहीं सामने मकान में रहते हैं। गुरुवार रात को पुजारी मंदिर बंद करके घर वापस चले गए थे। शुक्रवार की सुबह पुजारी ने मंदिर के दरवाजे का ताला टूटा देखा तो उनके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो दानपात्र नहीं मिला।