हापुड़ में मंदिर का ताला तोड़कर दानपात्र उड़ा ले गए चोर, ग्रामीणों ने की पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग
हापुड़ में चोरों ने एक मंदिर का ताला तोड़कर दानपात्र चुरा लिया। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव कंदौला में बृहस्पतिवार देर रात अज्ञात चोर एक मंदिर में घुस गए। चोरों ने मंदिर में रखे दानपत्र को चोरी कर लिया। यह घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुक्रवार सुबह जब पुजारी मंदिर खोलने के लिए गया तो ताले खुले देख दंग रह गया। उन्होंने ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी।
ताला टूटा देख पुजारी के उड़े होश
ग्रामीणों के अनुसार गांव के बाहर देवी मंदिर स्थित हैं। मंदिर के पुजारी वहीं सामने मकान में रहते हैं। गुरुवार रात को पुजारी मंदिर बंद करके घर वापस चले गए थे। शुक्रवार की सुबह पुजारी ने मंदिर के दरवाजे का ताला टूटा देखा तो उनके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो दानपात्र नहीं मिला।
इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। चोरी की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान पुलिस टीम के साथ पहुंचे और पुजारी से पूछताछ कर अज्ञात चोर को पकड़ने के लिए टीम गठित की।
पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि सर्दी का मौसम चल रहा है। ऐसे में गांव समेत आसपास के इलाकों में गश्त नहीं होती हैं। जिसके चलते चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। उन्होंने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।
