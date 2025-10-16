Language
    कभी सिगरेट तो कभी गर्म चम्मच से दागा, करंट भी लगाया... विवाहिता की आपबीती सुन दंग रह गए DIG

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:10 AM (IST)

    एक विवाहिता ने डीआईजी को अपनी भयानक आपबीती सुनाई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसे सिगरेट और गर्म चम्मच से दागा गया, साथ ही करंट भी लगाया गया। महिला ने शारीरिक और मानसिक यातना की शिकायत की। डीआईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं, और पीड़िता को न्याय का आश्वासन दिया है। पीड़िता दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है।

    केशव त्यागी, हापुड़। अगर, दहेज उत्पीड़न का शिकार विवाहिता को सिगरेट व गर्म चम्मच से दागा जाए। बिजली के तार से उसे करंट के झटके दिए जाएं। फिर भी दहेज उत्पीड़न, शारीरिक-मानसिक शोषण और तीन तलाक पीड़िता को पुलिस व अधिकारी न्याय न दिला पाएं तो इससे शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकती।

    हापुड़ में ऐसी ही बर्बरता का शिकार होकर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता न्याय मांगने हर चौखट पर पहुंची मगर, उसे खोखलें आश्वासन के अलावा कुछ न मिल सका। न्याय की आस में महिला ने डीआईजी मेरठ से शिकायत की। तब नींद से जागी पुलिस ने महिला की ससुराल पक्ष के चार नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में जिला बुलंदशहर के सिकंदराबाद के एक मोहल्ले की विवाहिता ने बताया कि 31 मार्च 2012 को उसका निकाह हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहीमुद्दीन से हुआ था। वर्तमान में पति व ससुराल पक्ष के लोग नगर के एक मोहल्ले में रह रहे हैं। निकाह के बाद से ही पति रहीमुद्दीन, ससुर नजीर अहमद, सास आसमा और ननद मिजरा ने अतिरिक्त दहेज में कार और पांच लाख रुपये की मांग शुरू कर दी।

    वहीं, इसे लेकर पीड़िता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। निकाह के बाद पीड़िता ने तीन पुत्र व एक पुत्री को जन्म दिया। कई बार आरोपितों ने मारपीट कर उसे बच्चों सहित घर से बाहर तक कर दिया।

    ससुराल वालों ने कभी उसे सिगरेट से जलाया तो कभी गर्म चम्मच से दागा। बिजली के तार से करंट तक लगाया। 29 अगस्त 2025 को पति एक व्यक्ति को साथ लेकर घर पहुंचा। पति ने पीड़िता पर व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। मना करने पर मारपीट की। ससुराल वालों ने इस क्रूरता का समर्थन करते हुए गले में दुपट्टा डालकर पीड़िता की हत्या का प्रयास किया। मगर, पड़ोसियों के हस्तक्षेप से उनकी जान बची। उसी रात पति ने पीड़िता को तीन तलाक कह दिया।

    चौकी, थाने से लेकर अधिकारियों ने नहीं सुनी गुहार

    घटना के बाद पीड़िता जदीद चौकी पर शिकायत दर्ज कराने पहुंची। जहां उसका मेडिकल तो कराया गया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पिछले डेढ़ महीने से वह कोतवाली और चौकी के चक्कर काट रही हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले में अधिकारियों से भी शिकायत की गई। मगर, न्याय के नाम पर जांच का आश्वासन मिला। थककर पीड़िता ने मामले की शिकायत डीआईजी कलानिधि नैथानी से की।

    मामले की शिकायत डीआईजी से की गई थी। जिसके आधार पर उक्त नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - देवेंद्र सिंह बिष्ट, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली हापुड़ नगर