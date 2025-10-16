Language
    जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हापुड़ में हुआ था दर्दनाक हादसा

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:13 AM (IST)

    हापुड़ में एक अनियंत्रित कार की टक्कर से मत्स्य विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना ततारपुर बाईपास के निकट हुई, जब वे गढ़मुक्तेश्वर जा रहे थे। अधिकारी की हालत गंभीर है और उन्हें मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है।  

    केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर बाईपास के निकट अनियंत्रित कार की टक्कर से जिले के मत्स्य विभाग में तैनात मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उनका साथी कर्मचारी घायल हो गए। दोनों बाइक पर सवार होकर गढ़मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे थे।

    मेरठ के अस्पताल में कार्यकारी अधिकारी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मंगलवार को उनकी पत्नी ने थाने में तहरीर दी। जिसके आधार पर देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित आनंद विहार की रहने वाली ललिता सिंह ने बताया कि उनके पति हापुड़ में मत्स्य विभाग में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। 13 अक्टूबर को पति बाइक पर सवार होकर साथी कर्मचारी विजय के साथ राजकीय कार्य के लिए गढ़मुक्तेश्वर जा रहे थे।

    थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर बाईपास के निकट पहुंचने पर मेरठ की ओर से आ रही अनियंत्रित कार के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए पति की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पति व उनका साथी कर्मचारी दोनों छटक कर दूर जा गिरे। इस भीषण दुर्घटना में पति का बायां पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें हड्डियां टूटकर बाहर निकल आईं, जबकि विजय भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

    वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की और घायलों को जिला अस्पताल हापुड़ पहुंचाया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने पति की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ के आनंद अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उनकी स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है।

    इस मामले में मंगलवार को पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थाना देहात प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि मामले में कार के अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे पकड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।