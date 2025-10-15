Language
    हापुड़ में अवैध खनन के खिलाफ शिकंजा, पोकलैन और डंपर जब्त; कार्रवाई से मचा हड़कंप

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:41 PM (IST)

    हापुड़ में जिला खनन अधिकारी की टीम ने बाबूगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन कर रही एक पोकलेन मशीन और एक डंपर को जब्त किया। सबली क्षेत्र में भी अवैध खनन में लिप्त एक डंपर को पकड़ा गया। जिला खनन अधिकारी ने बिना स्वीकृति खनन न करने देने की चेतावनी दी है और रवन्ना रखने का आदेश दिया है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में जिला खनन अधिकारी प्रशांत कुमार की टीम ने बाबूगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन कर रही पोकलेप मशीन और डंपर को सीज कर दिया। इनको बाबूगढ़ थाना पुलिस को सौंप दिया गया है।

    वहीं, सबली क्षेत्र में अवैध खनन में लिप्त एक डंपर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वह डीएम के आदेश के बाद अवैध खनन कर रहे ठेकेदारों पर दिनरात कार्रवाई का अभियान चल रहा है।

    जिला खनन अधिकारी ने बताया कि बिना स्वीकृति के किसी प्रकार का खनन नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस और एसडीएम के साथ ही हमारी टास्क फार्म भी लगातार निगरानी पर हैं। जो भी अवैध खनन में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    खनन लेकर चलने वाले वाहनों के चालक अपने साथ में रवन्ना जरूर रखें। बिना रवन्ना वाले वाहनों को अवैध खनन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।