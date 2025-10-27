Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नेशनल हाईवे पर नौसेना के जवान से लूट, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे-9 पर नौसेना के जवान अखिल चौधरी से कार सवार बदमाशों ने लूटपाट की। विशाखापट्टनम में तैनात जवान दिल्ली से घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उनके दो बैग और मोबाइल फोन लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाफिजपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-9 पर विशाखापट्टनम में तैनात नौसेना के एक जवान से कार सवार बदमाशों ने लूटपाट कर ली। बदमाश पीड़ित के दो बैग और मोबाइल फोन लूटकर गढ़मुक्तेश्वर की ओर फरार हो गए। यह घटना शनिवार सुबह करीब चार बजे की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नौ सेना के जवान से लूटपाट की सूचना मिलने पर हाफिजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश की, लेकिन उनका कुछ सुराग नहीं लग सका। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

    पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव मुरादपुर निजामसर के रहने वाले अखिल चौधरी नौसेना में जवान हैं। सेना में 2022 में ही उनकी भर्ती हुई थी। इस समय वह विशाखापट्टनम में तैनात हैं। इन दिनों छुट्टियों पर अपने घर आए हैं। शनिवार को वह दिल्ली गए थे, वहां से कैब बुक करके अपने घर आ रहे थे।

    शनिवार सुबह करीब चार बजे एनएच-9 स्थित एक रेस्टोरेंट पर उतरने के बाद उन्होंने सामान को कैब से उतार लिया था। एक बैग में उनके जिम का सामान और दूसरे बैग में कपड़े और अन्य कागजात रखे हुए थे। पीड़ित ने अपने भाई निखिल को फोन किया और उनको लेकर जाने की बात कही।

    इसी दौरान करीब 15 मिनट बाद दिल्ली की तरफ से एक स्विफ्ट कार उनके पास आकर रुक गई। इस कार में कुछ लोग बैठे हुए थे। कार से उतरे दो लोगों ने उनके साथ गाली-गलौच की। विरोध करने पर आरोपितों ने उनके दो बैग और मोबाइल फोन लूट लिए और जान से मारने की धमकी देकर गढ़मुक्तेश्वर की ओर फरार हो गए। बदमाशों के जाने पर पीड़ित ने एक राहगीर के मोबाइल से सूचना पुलिस को दी।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में बलवीर हत्याकांड के चार आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, जंगल में फेंका था शव

    हाफिजपुर थाना प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि नौसेना के जवान से लूटपाट की सूचना मिली है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज की जांच की जा रही है। बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।