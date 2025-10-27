नेशनल हाईवे पर नौसेना के जवान से लूट, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में हाफिजपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-9 पर विशाखापट्टनम में तैनात नौसेना के एक जवान से कार सवार बदमाशों ने लूटपाट कर ली। बदमाश पीड़ित के दो बैग और मोबाइल फोन लूटकर गढ़मुक्तेश्वर की ओर फरार हो गए। यह घटना शनिवार सुबह करीब चार बजे की है।

नौ सेना के जवान से लूटपाट की सूचना मिलने पर हाफिजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश की, लेकिन उनका कुछ सुराग नहीं लग सका। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव मुरादपुर निजामसर के रहने वाले अखिल चौधरी नौसेना में जवान हैं। सेना में 2022 में ही उनकी भर्ती हुई थी। इस समय वह विशाखापट्टनम में तैनात हैं। इन दिनों छुट्टियों पर अपने घर आए हैं। शनिवार को वह दिल्ली गए थे, वहां से कैब बुक करके अपने घर आ रहे थे।

शनिवार सुबह करीब चार बजे एनएच-9 स्थित एक रेस्टोरेंट पर उतरने के बाद उन्होंने सामान को कैब से उतार लिया था। एक बैग में उनके जिम का सामान और दूसरे बैग में कपड़े और अन्य कागजात रखे हुए थे। पीड़ित ने अपने भाई निखिल को फोन किया और उनको लेकर जाने की बात कही।