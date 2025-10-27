Language
    हापुड़ में बलवीर हत्याकांड के चार आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, जंगल में फेंका था शव

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:29 PM (IST)

    हापुड़ के पारपा गांव में 19 जनवरी 2025 को हुए बलवीर हत्याकांड के चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। बलवीर की हत्या उधार दिए 25 लाख रुपये के तगादे के चलते हुई थी। आरोपियों ने शव को जंगल में फेंक दिया था। गिरोह की दहशत के कारण ग्रामीणों में भय व्याप्त है, जिसके चलते पुलिस ने यह कार्रवाई की है।  

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में थाना कपूरपुर क्षेत्र के पारपा गांव में 19 जनवरी 2025 को हुए बलवीर हत्याकांड में शामिल चार आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। फिलहाल चारों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

    पुलिस के अनुसार, हत्याकांड करने वाले गिरोह के कारण आसपास के ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल रहता है। जिसके चलते गिरोह के खिलाफ कोई भी व्यक्ति शिकायत नहीं कर पाता है।

    कपूरपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि पारपा गांव के रहने वाले बलवीर सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उन्होंने गांव के ही रहने वाले रोहताश को कुछ समय पहले 25 लाख रुपये उधार दिए थे। उधार दिए रुपये का तगादा करने पर रोहताश ने अपने साथियों के साथ मिलकर 19 जनवरी 2025 को उनकी हत्या कर दी थी।

    हत्या करने के बाद आरोपितों ने बलवीर के शव को गुलावठी-धौलाना मार्ग स्थित कंदौला गांव के जंगल में फेंक दिया। साथ ही उनकी मोटर साइकिल को भी वहीं सडक के किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपितों को गिरफ्तार करने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा किया था। आरोपितों ने गिरोह बनाकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था।

    इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने पारपा गांव के रहने वाले रोहताश को गैंग लीडर, इसी गांव के रहने वाले सोनू उर्फ प्रदीप, सतीश और बुलंदशहर जिले के थाना गुलावठी के मिठ्ठेपुर गांव के रहने वाले साजिद को गैंग सदस्य बनाया गया है।

    उन्होंने बताया कि इनके संबंध में जानकारी करने पर पता लगा है कि इस गिरोह की सक्रियता जिले के अंदर है। गिरोह द्वारा किए जाने वाले अपराधों से ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। उनकी दहशत से ग्रामीणों का जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है।

    गिरोह की वारदातों के कारण कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं रखता है। इसके कारण चारों आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।