चोरी की बाइक पर घूमते पकड़ा गया हेड कॉन्स्टेबल, DIG के आदेश पर SP ने तुरंत किया सस्पेंड
हापुड़ में हेड कॉन्स्टेबल केशव त्यागी को चोरी की बाइक चलाने के आरोप में एसपी ने निलंबित कर दिया है। मेरठ डीआईजी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है और विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने हंगामा किया और आरोपित के खिलाफ तहरीर दी। हेड कॉन्स्टेबल सुमित कुमार पर चोरी की बाइक चलाने और गरीब लोगों पर अत्याचार करने के आरोप हैं।
केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ जिले में एक हेड कॉन्स्टेबल को चोरी की बाइक चलाने के आरोप में एसपी ने निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी रेंज मेरठ के आदेश पर एसपी ने यह कार्रवाई की है, जबकि आरोपित के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है।
घटना शनिवार को कचहरी परिसर में सामने आई, जहां अधिवक्ताओं ने हंगामा करते हुए आरोपित के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी।
बता दें कि पुलिस लाइन में तैनात हेड कॉन्स्टेबल सुमित कुमार शनिवार को फ्रीगंज रोड स्थित कचहरी परिसर में चोरी की बाइक पर सवार होकर पहुंचा। अधिवक्ताओं को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने बाइक पर चोरी का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर इकट्ठा हो गए और हेड कॉन्स्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। हंगामे से परिसर में अफरा-तफरी मच गई, और बड़ी भीड़ जमा हो गई।
वहीं, हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अधिवक्ताओं को शांत किया। बताया गया कि अधिवक्ता रितिक सागर ने हेड कॉन्स्टेबल के खिलाफ तहरीर दी थी। जिसमें चोरी की बाइक चलाने के अलावा अन्य गंभीर आरोप लगाए गए।
वहीं, तहरीर में कहा गया कि हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन में तैनात होने के बावजूद गरीब और बेसहारा लोगों पर अत्याचार करता है। उन्हें तंग करता है और नाजायज तरीके से रुपयों को वसूली करता है।
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि जांच में पुष्टि हुई कि दस अक्टूबर 2018 को थाना देहात क्षेत्र के गांव टियाला स्थित इंडियन बैंक के पास से चोरी हुई थी। चोरी की रिपोर्ट जिला फैजाबाद के जेवी पुरम कॉलोनी, मौदहा साउथ के अंकित तिवारी ने दर्ज कराई थी।
डीआईजी रेंज मेरठ कलानिधि नैथानी के आदेश पर हेड कॉन्स्टेबल को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभाग के जांच में शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
