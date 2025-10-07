Language
    मां-बाप और तीन पत्नियों का कत्ल... अब चौथी Wife ने किया पर्दाफाश, विशाल कैसे बनना चाहता था करोड़पति?

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:03 PM (IST)

    हापुड़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसमें विशाल नामक व्यक्ति ने बीमा के पैसे के लिए अपनी मां पिता और पत्नी की हत्या कर दी। उसने दुर्घटनाओं का नाटक रचा और करोड़ों रुपये का क्लेम हासिल किया। चौथी पत्नी की सतर्कता से मामला खुला और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लापरवाही के कारण पहले मामले बंद कर दिए गए थे लेकिन अब दोबारा जांच हो रही।

    पहले मुकदमों में किया खेल, अब विशाल के साथियों को पकड़ने में पुलिस फेल

    केशव त्यागी, हापुड़। कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की, जो अपनों की जान लेकर भी अमीर बनने का सपना देखता हो। ठीक ऐसा ही व्यक्ति मेरठ जिले के गंगानगर का विशाल सिंहल निकला। उसने अपनी मां प्रभा देवी, पिता मुकेश चंद सिंघल और पहली पत्नी एकता सिंघल की हत्या कर उन्हें सड़क दुर्घटनाओं का रूप दिया। ताकि बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपये हासिल कर सके।

    कुल 60 से ज्यादा बीमा पालिसियां, 39-50 करोड़ रुपये का क्लेम और एक के बाद एक मौतें, यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि लालच की उस अंधेरी गहराई की है, जहां परिवार भी महज एक सौदा बन जाता है। पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके साथी अब भी फरार हैं।

    साधारण परिवार से करोड़पति बनने का ख्वाब

    विशाल सिंघल का परिवार कभी साधारण था। उसके पिता मुकेश चंद एक फोटोग्राफर थे, जो मेहनत से घर चलाते थे। लेकिन विशाल का मन बड़ा लालची था। पुलिस जांच से पता चला कि 2017 से ही उसने बीमा पॉलिसी का जाल बुनना शुरू कर दिया।

    बताया गया कि उसने परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्जनों पालिसियां लीं, जिनमें एक्सीडेंटल डेथ कवर शामिल था। लाभार्थी खुद विशाल था। इन पॉलिसी की कुल वैल्यू 50 करोड़ रुपये से ज्यादा थी। विशाल ने फर्जी दस्तावेज जैसे आधार, पैन कार्ड और वाहन रजिस्ट्रेशन आदि का इस्तेमाल कर क्लेम हासिल किए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, इसके लिए उसे खून के रिश्तों को कुर्बान करना पड़ा।

    पहली पत्नी एकता की मौत के बाद उसने तीन और शादियां की, हर बार बीमा का खेल जारी रखा। चौथी पत्नी श्रेया ने ही इस साजिश का पर्दाफाश किया।

    मौतों का क्रूर क्रम, एक के बाद एक तीन हत्याएं

    विशाल की साजिश इतनी चालाकी से रची गई कि पुलिस भी सालों तक धोखा खाती रही। वर्ष 2017 में विशाल ने अपनी मां को बाइक पर हापुड़ के पिलखुवा ले जाते हुए सड़क दुर्घटना का नाटक रचा। असल में, उसने भारी वस्तु से उनके सिर पर वार कर मौत के घाट उतारा। थाना पिलखुवा में दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कराया। इससे विशाल को करीब 80 लाख रुपये का क्लेम मिला।

    पुलिस ने इसे सामान्य हादसा मानकर फाइल बंद कर दी। वर्ष 2020 में उसने पहली पत्नी एकता सिंघल की मौत को दिल का दौरा बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला कि गला दबाकर हत्या की गई। एकता के नाम पर कई पालिसी थीं, जिनसे लाखों रुपये हासिल हुए। विशाल ने इसे भी बीमा क्लेम से जोड़ा।

    वर्ष 2024 में पिता मुकेश चंद के गढ़मुक्तेश्वर में अज्ञात वाहन से टक्कर के घायल होने का फर्जी मामला दर्ज कराया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद विशाल ने गला दबाकर हत्या कर दी। पिता के नाम पर 2018-2023 के बीच 64 पालिसी ली गईं। जिनका कुल 39 करोड़ रुपये का क्लेम था। दो बीमा क्लेम से 50 लाख रुपये पहले ही खाते में आ चुके थे। मामले में पुलिस ने वाहन ट्रेस नहीं किया और फाइल बंद कर दी।

    चौथी पत्नी का साहस और पुलिस की जाग

    विशाल की चौथी पत्नी श्रेया ने घर में पुरानी मौतों के कागजात देखे। उसने पाया कि विशाल उसे भी पालिसी साइन कराने को दबाव डाल रहा था। डरते हुए श्रेया ने संभल पुलिस को सूचना दी। संभल पुलिस ने हापुड़ को अलर्ट किया, और 29 सितंबर 2024 को मोदी नगर रोड पर विशाल को उसके साथी सतीश कुमार के साथ गिरफ्तार कर लिया। सतीश ने हत्याओं, फर्जी दस्तावेज बनाने और अस्पताल में मदद की थी। श्रेया की गवाही से पुलिस को सबूत मिले, जैसे फर्जी आधार और अस्पताल।

    लापरवाही से नहीं लिया सबक, नहीं हुई गिरफ्तारी

    शुरुआती मुकदमों में पुलिस की चूक साफ दिखी। दुर्घटना की धाराओं (आईपीसी 279, 337) में चार्जशीट लगाकर मामले बंद कर दिए गए। अब उच्चाधिकारियों के आदेश पर दोबारा जांच हो रही है।

    एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कहा कि हम हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल करेंगे। हापुड़, मेरठ और संभल पुलिस संयुक्त छापेमारी कर रही है। फरार विशाल के दो साथी, अस्पताल के दो कर्मचारी और शादी कराने वाली महिला की भी जल्द गिरफ्तारी होगी।