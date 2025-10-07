THAR से खतरनाक स्टंट करने वाला गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से तमंचा भी बरामद

हापुड़ पुलिस ने थार कार से तमंचा लहराकर स्टंट करने वाले आदित्य उर्फ चीकू को गिरफ्तार किया। आरोपी ने स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा और थार कार बरामद की है जिसे सीज कर दिया गया। पुलिस ने ऐसे कृत्यों को कानून का उल्लंघन बताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में सड़क पर थार कार से तमंचा लहराकर स्टंट करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी गांव अच्छेजा का आदित्य उर्फ चीकू है। आरोपी ने न केवल खतरनाक स्टंट किया, बल्कि इसका वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। उसके कब्जे से तमंचा व थार कार बरामद की है। कार को सीज कर दिया गया है।

शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक युवक थार कार से तमंचा लहराते हुए स्टंट करता नजर आया। वीडियो की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सोमवार को पुलिस ने दिल्ली रोड स्थित मोहल्ला प्रीत विहार स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के पीछे से आरोपित आदित्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से स्टंट में इस्तेमाल की गई थार कार और तमंचा बरामद किया।