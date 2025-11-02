हापुड़ के युवक ने फर्जी कागजात पर पाई सीमा सुरक्षा बल में नौकरी, जांच में खुलासा होने पर जवान भगोड़ा घोषित

ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। जिले के बाबूगढ़ थानाक्षेत्र के गांव बछलौता के युवक ने फर्जी कागजात के आधार पर एसएसबी (सीमा सुरक्षा बल ) में नौकरी पा ली। प्रारंभिक जांच में कागजात सही होने की रिपोर्ट भी शपथ-पत्र के साथ उपलब्ध करा दी। प्रशिक्षण के बाद अधिकारियों ने ड्यूटी पर भेजने से पहले गहनता से जांच कराई तो निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। लगातार दो बार की जांच में स्थाई निवास प्रमाण-पत्र फर्जी मिलने पर नोटिस जारी कर आरोपित को एसएसबी के मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान आरोपित दिल्ली रेलवे स्टेशन पर साथी जवानों को धोखा देकर भाग गया। वह तब से उपस्थित नहीं हुआ है। तीन बार नोटिस जारी करने के बाद अब उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। वहीं, एसएसपी हापुड़ और मेघालय को रिपोर्ट दर्ज करने को पत्र भेजा गया है। मामला सुरक्षा बल की गोपनीयता से जुड़ा होने के चलते अधिकारी सजग हो गए हैं।

क्षेत्र के गांव बछलौता के रहने वाले धर्मेंद्र पुत्र वीरपाल की नौकरी दो साल पहले एसएसबी में लगी थी। उसने आवेदन के साथ में लगाए गए डाॅक्यूमेंट में खुद को मेघालय का रहने वाला बताया था। मेघालय के गांव लुम्बसेह, पोस्ट टिनरिंग, जिला पूर्वी खासी हिल्स का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।

उसके आधार पर आवेदन स्वीकार हुआ और 23 दिसंबर 2024 को आयोजित परीक्षा में उसका चयन हो गया। उसके बाद 21 जनवरी 2925 को राजस्थान के अलवर में मेडिकल होने के बाद उसको आरटीसी कमांडेंट ने पास कर दिया। उसको 20 मार्च 2025 को एसएसबी गेजिंग की 36 वीं बटालियन में ज्वाइन करा दिया गया। और प्रशिक्षण पर भेज दिया गया।

इसी दौरान शिलांग जिले के पुलिस उपायुक्त को उसके कागजात की जांच भेजी गई। जांच में उन्होंने निवास प्रमाण पत्र (ई-आरईएस-2024-721563) को फर्जी पाया। सामने आया कि आरोपित धर्मेंद्र मेघालय का रहने वाला नहीं है। इस पर मेघालय सरकार की ओर से उपविभागीय मजिस्ट्रेट ने जांच में पाया कि आरोपित ने जो पता दिखाया है, वहां पर जीवन में कभी नहीं देखा गया है। उसका कोई परिचित-रिश्तेदार भी नहीं रहता है। वह कभी किराए पर भी नहीं रहा है।