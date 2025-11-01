Language
    ‘धर्म बदलो वरना जान से मार दूंगा’, मतांतरण के दबाव में सहमा हापुड़ का एक हिंदू परिवार

    By Kesav Tyagi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:59 PM (IST)

    हापुड़ में एक हिंदू परिवार मतांतरण के दबाव में डरा हुआ है। परिवार को धमकी मिल रही है कि 'धर्म बदलो वरना जान से मार दूंगा'। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। परिवार दहशत में है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार पर मतांतरण का दबाव डालने और विरोध करने पर मारपीट व छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जब पीड़ित परिवार ने मतांतरण से इंकार किया, तो आरोपित युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर हत्या की की धमकी दी। डर के साये में जी रहे परिवार ने अपनी परचून की दुकान तक बंद कर दी है। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    पुलिस में दी तहरीर में पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह मिर्च-मसालों की फेरी लगाकर अपने परिवार का गुजारा करता आ रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी को घर में ही परचून की दुकान खोलकर दी हुई है। मोहल्ले का ही एक युवक लगातार उनकी पत्नी और बच्चों पर मतांतरण का दबाव बनाता आ रहा है। शनिवार को आरोपित एक बार फिर उसकी दुकान पर पहुंचा।

    आरोपित ने पत्नी से मतांतरण करने को कहा। जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो आरोपित ने दुकान में ही उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पत्नी किसी तरह खुद को बचाकर घर के भीतर पहुंची तो आरोपित ने धमकी दी मतांतरण नहीं किया तो जान से मार दूंगा। इससे पहले भी आरोपित कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है। लगातार धमकियों से भयभीत होकर उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी है और अब पूरा परिवार डरा-सहमा है।

    परिवार ने एसपी और कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में यह मामला मारपीट का प्रतीत हो रहा है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

