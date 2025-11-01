‘धर्म बदलो वरना जान से मार दूंगा’, मतांतरण के दबाव में सहमा हापुड़ का एक हिंदू परिवार

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार पर मतांतरण का दबाव डालने और विरोध करने पर मारपीट व छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जब पीड़ित परिवार ने मतांतरण से इंकार किया, तो आरोपित युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर हत्या की की धमकी दी। डर के साये में जी रहे परिवार ने अपनी परचून की दुकान तक बंद कर दी है। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस में दी तहरीर में पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह मिर्च-मसालों की फेरी लगाकर अपने परिवार का गुजारा करता आ रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी को घर में ही परचून की दुकान खोलकर दी हुई है। मोहल्ले का ही एक युवक लगातार उनकी पत्नी और बच्चों पर मतांतरण का दबाव बनाता आ रहा है। शनिवार को आरोपित एक बार फिर उसकी दुकान पर पहुंचा।

आरोपित ने पत्नी से मतांतरण करने को कहा। जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो आरोपित ने दुकान में ही उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। पत्नी किसी तरह खुद को बचाकर घर के भीतर पहुंची तो आरोपित ने धमकी दी मतांतरण नहीं किया तो जान से मार दूंगा। इससे पहले भी आरोपित कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है। लगातार धमकियों से भयभीत होकर उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी है और अब पूरा परिवार डरा-सहमा है।