हापुड़ में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत; पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-9 स्थित गांव सादुल्लापुर के निकट निर्माणाधीन पुलिस लाइन के पास शुक्रवार सुबह सड़क पार करते समय अनियंत्रित कार की चपेट में आकर बाइक सवार कामगार की मौत हो गई। कामगार पुलिस लाइन में निर्माण कार्य कर रहा था। ठेकेदार ने उसे कुछ सामान लेने के लिए भेजा था।

पुलिस ने कामगार के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, कामगार के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव छपकौली के शमशुद्दीन ने बताया कि उसका भतीजा नौशाद (26 वर्षीय) पिछले छह माह से सादुल्लापुर पर निर्माणाधीन पुलिस लाइन में मजदूरी का काम कर रहा था। प्रतिदिन की तरह शुक्रवार सुबह भी वह काम पर पुलिस लाइन पहुंचा। सुबह करीब साढ़े नौ बजे ठेकेदार ने उसे कुछ सामान लेने के लिए भेजा। नौशादबाइक से सामान लेने जा रहा था। हाईवे पर सड़क पर करते समय अनियंत्रित कार के चालक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। दुर्घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।