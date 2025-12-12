व्यापारी को गोली मारने के मामले में हापुड़ पुलिस खाली हाथ, चार दिन में भी नहीं लग सका आरोपियों का सुराग
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में तहसील क्षेत्र के गांव दौताई में किराना व्यापारी के गोली मारने वाले प्रकरण में आरोपितों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। व्यापारी का अभी तक मेरठ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा हैं। वहीं, पुलिस घटना के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही हैं।
तहसील क्षेत्र के दौताई गांव में चार दिन पूर्व किराने की दुकान करने वाले दुष्यंत कुमार देर शाम अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। उनकी दुकान पर आए दो अज्ञात लोगों से सिगरेट खरीदने के दौरान कहासुनी हो गई थी। इस दौरान दुकान व्यापारी दुष्यंत घायल हो गए थे। कहासुनी में उनके चेहरे पर चोट लग गई थी।
घटना के बाद उन्होंने अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारने की बात कहीं थी। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान चिकित्सक ने उनको मेरठ के लिए रेफर कर दिया था। चार दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है।
पुलिस की टीम ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं, घायल का अभी तक मेरठ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालांकि, अभी तक घायल के चेहरे का ऑपरेशन नहीं हो सका है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस प्रथम दृष्टया घटना को संदिग्ध मान रही हैं। घायल पीड़ित के स्वजन की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। कोतवाली प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि सीसीटीवी के माध्यम से हमलावरों की तलाश की जा रही है।
