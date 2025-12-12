एक गर्लफ्रेंड और दो प्रेमी, एक-दूसरे को पता चलने पर जमकर काटा बवाल; फिर थाने में हैरान करने वाला समझौता
पिलखुवा में एक युवती के पुराने प्रेमी से संपर्क टूटने के बाद दूसरे युवक से प्रेम संबंध हो गए। इसके बावजूद, पुराना प्रेमी उससे बात करने की कोशिश करता र ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पिलखुवा। नगर के एक मोहल्ले की युवती का पुराने प्रेमी से संपर्क टूटने के बाद वह दूसरे युवक के साथ जुड़ गई। इसके बावजूद पुराना प्रेमी लगातार युवती से बात करने का प्रयास करता रहा। युवती ने इसकी जानकारी नए प्रेमी को दी तो दोनों में विवाद खड़ा हो गया। बात बढ़ने पर दोनों युवकों में मारपीट हो गई। बाद में दोनों पक्षों का समझौता हो गया।
नगर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती प्रेम प्रसंग दूसरे मोहल्ले के युवक से चल रहा था। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ तो युवती ने दूसरे मोहल्ले के ही युवक से प्रेम प्रसंग कर लिया। इसमें पुराना प्रेमी युवती से लगातार संपर्क करता रहा बार-बार मना करने के बाद भी जब युवक नहीं माना तो, युवती ने सारी बात अपने नए प्रेमी को बता दी। जिस पर नए प्रेमी ने पुराने प्रेमी की पिटाई कर दी।
हंगामा की सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। वहां स्वजन की मौजूदगी में बातचीत हुई और दोनों युवकों ने आगे कोई झगड़ा न करने की बात कहते हुए समझौता कर लिया। कोतवाली प्रभारी श्योपाल सिंह ने कहा कि बिना लिखित शिकायत के पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। यदि तहरीर दी जाती है तो मामले की जांच की जाएगी।
