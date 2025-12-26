Language
    हॉस्पिटल दवा लेने गई हापुड़ की युवती का बुलंदशहर के युवक ने किया अपहरण, पुलिस तलाश में जुटी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:22 PM (IST)

    हापुड़ से दवा लेने गई एक युवती का बुलंदशहर के एक युवक ने अपहरण कर लिया। घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और युवती की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामल ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की एक 23 वर्षीय युवती का जिला बुलंदशहर के एक युवक ने अपहरण कर लिया और फरार हो गया। संभावित स्थानों पर तलाश के बाद भी युवती का कुछ पता नहीं चल सका है। युवती की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। स्वजन और पुलिस युवती की तलाश में जुटी है।

    पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने बताया कि दो दिसंबर की शाम करीब साढ़े तीन बजे उसकी 23 वर्षीय पुत्री सोमती हास्पिटल से दवाई लेने गई थी। इसके बाद पुत्री संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। जब पुत्र देर रात तक घर नहीं लौटी तो स्वजन को चिंता हुई।

    पीड़िता और उसके स्वजन ने संभावित स्थानों पर पुत्री की तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। मामले में पीड़िता ने थाने में पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई।

    नहीं मिला संतोषजनक जवाब

    हाल ही में पीड़िता को जानकारी मिली कि बुलंदशहर के थाना खुर्जा क्षेत्र के फरकना गंगा गढ़ी का अल्ताफ ने पुत्री का अपहरण किया है। मामले की जानकारी पर पीड़िता आरोपित के घर पहुंची और आरोपित के स्वजन से पुत्री के बारे में जानकारी की। मगर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

    मामले की जानकारी पीड़िता ने पुलिस क दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस टीम अप की तलाश में लगी है। जल्द ही युवती को सकुशल बरामद कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।