हॉस्पिटल दवा लेने गई हापुड़ की युवती का बुलंदशहर के युवक ने किया अपहरण, पुलिस तलाश में जुटी

जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की एक 23 वर्षीय युवती का जिला बुलंदशहर के एक युवक ने अपहरण कर लिया और फरार हो गया। संभावित स्थानों पर तलाश के बाद भी युवती का कुछ पता नहीं चल सका है। युवती की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। स्वजन और पुलिस युवती की तलाश में जुटी है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने बताया कि दो दिसंबर की शाम करीब साढ़े तीन बजे उसकी 23 वर्षीय पुत्री सोमती हास्पिटल से दवाई लेने गई थी। इसके बाद पुत्री संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। जब पुत्र देर रात तक घर नहीं लौटी तो स्वजन को चिंता हुई।

पीड़िता और उसके स्वजन ने संभावित स्थानों पर पुत्री की तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। मामले में पीड़िता ने थाने में पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई। नहीं मिला संतोषजनक जवाब हाल ही में पीड़िता को जानकारी मिली कि बुलंदशहर के थाना खुर्जा क्षेत्र के फरकना गंगा गढ़ी का अल्ताफ ने पुत्री का अपहरण किया है। मामले की जानकारी पर पीड़िता आरोपित के घर पहुंची और आरोपित के स्वजन से पुत्री के बारे में जानकारी की। मगर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।