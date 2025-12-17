Language
    'मैं जिंदा हूं साहब', हापुड़ में जिंदा महिला को बैंक रिकॉर्ड में दिखाया मृत; रो-रोकर की न्याय दिलाने की मांग

    By Dharampal Arya Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक जीवित महिला को बैंक रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। महिला ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि उसे बैंक रिकॉर्ड में ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    मुकुल मिश्रा, हापुड़। "साहब मैं तो जिंदा हूं, देखो बोल-चल सकती हूं। आपको छू सकती हूं, चिकोटी काट सकती हूं। खाना खाती हूं और चाय पीकर भी दिखा सकती हूं, लेकिन आपके बैंक वाले मानते ही नहीं हैं। वह बोल रहे हैं कि मैं मर गई हूं।" बुजुर्ग महिला की यह गुहार सुनकर एडीएम के ऑफिस में बुधवार को सन्नाटा पसर गया। सभी महिला की ओर देखने लगे।

    रुपयों को निकालने की गुहार लगाने लगी

    दरअसल, नगर के मोहल्ला रामगढ़ी की रहने वाली एक जिंदा महिला को मृतक दिखाकर आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया गया है। महिला रोने लगी और जरूरत के चलते बैंक में जमा अपने रुपयों को निकालने की गुहार लगाने लगी। मामले में महिला ने कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम और एडीएम से शिकायत की है।

    बैंक रिकॉर्ड में दिखाया मृत

    मोहल्ला रामगढ़ी के रहने वाले किरणपाल सिंह की पत्नी अनीता ने एडीएम संदीप कुमार को बताया कि वह मंगलवार को बैंक में जमा खाते से रुपया निकलने गई थी। इस पर बैंक कर्मचारी ने बताया कि उनका आधार कार्ड मृतक दिखाकर निष्क्रिय कर दिया गया है। बैंक रिकाॅर्ड में अब वह जिंदा नहीं हैं। यह सुनकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बैंक में ही रोने लगी।

    कर्मचारी ने मदद करने से इंकार किया

    महिला ने बताया कि वह एक मध्यमवर्गीय परिवार से है और इस धनराशि की उन्हें सख्त जरूरत है, लेकिन बैंक कर्मचारी ने मदद करने से इंकार कर दिया। उसने कहा कि जब तक आप आधार कार्ड में जीवित नहीं हो जाती हैं, तब तक धनराशि नहीं मिलेगी। महिला ने बताया कि उनके खाते में करीब 30 हजार की धनराशि है। इस प्रकार से आधार कार्ड में मृतक दिखाकर निष्क्रिय करने की जांच कराकर उसके रुपये दिलाए जाएं। इससे उसके परिवार की मदद हो सकेगी।

    गलती करने वालों पर कार्रवाई की मांग

    इसके अलावा महिला ने आधार कार्ड को भी सही कराने की मांग की गई। इसके साथ ही इस प्रकार की बड़ी गलती करने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में एडीएम संदीप कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं महिला को विश्वास दिलाया है कि जल्द ही उसके रुपये मिल जाएंगे।

