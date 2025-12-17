हापुड़ में चोरी की कोशिश नाकाम, पुलिस को देखकर भागे बदमाशों की कार डिवाइडर से टकराई; माल छोड़कर फरार
हापुड़ में दुकान का शटर उखाड़कर लाखों की चोरी हुई। पुलिस को देखकर चोर कार से भागे। पुलिस ने 25 किमी तक पीछा किया तो सिंभावली के पास चोर कार छोड़कर फरा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हापुड़। शहर में रात में दुकान का शटर उखाड़कर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। आरोपित पुलिस को देखकर कार छोड़कर फरार हो गए। मंगलवार देर रात नगर पालिका के बाहर स्थित एक दुकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने आए कार सवार चोरों को कोतवाली नगर पुलिस की सतर्कता के चलते अपना माल छोड़कर फरार होना पड़ा। पुलिस ने करीब 25 किलोमीटर तक चोरों की कार का पीछा किया, जिसके बाद बदमाश कार छोड़कर भाग निकले।
नगर पालिका के बाहर श्रीनगर के रहने वाले दीपक कालड़ा की कालड़ा ट्रेडर्स के नाम से दुकान है। मंगलवार रात वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे होंडा सिटी कार सवार बदमाश दुकान के बाहर पहुंचे और शटर उखाड़कर अंदर रखा करीब दो लाख रुपये मूल्य के तारों के बंडल चोरी कर लिए। इसी दौरान कोतवाली नगर पुलिस की गश्ती जीप मौके से गुजरी। पुलिस को देखते ही बदमाश घबरा गए और तेज रफ्तार में कार लेकर फरार हो गए।
सिंभावली क्षेत्र में डिवाइडर से टकराई कार, बदमाश फरार
पुलिस ने तुरंत पीछा शुरू किया। करीब 25 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव वैट के पास बदमाशों की कार डिवाइडर से टकरा गई। खुद को घिरता देख बदमाश कार और चोरी का माल छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से चोरी किए गए तारों के बंडल बरामद कर लिए और क्रेन की मदद से कार को जब्त कर कोतवाली ले आई।
व्यापारियों ने जताया पुलिस का आभार
घटना की जानकारी मिलने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष संजय डाबर, दुकान मालिक दीपक कालड़ा, तरुण कालड़ा समेत कई व्यापारी मौके पर पहुंचे। व्यापारी नेताओं ने पुलिस की तत्परता और सजगता की सराहना की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है और बदमाशों की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
