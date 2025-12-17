पति, पत्नी और तमंचा…, बंद कमरे में चली गोली कनपटी पर लगी; संदिग्ध हालातों में 26 साल की महिला की मौत
दिल्ली में एक संदिग्ध घटना में 26 वर्षीय महिला की गोली लगने से मौत हो गई। घटना एक बंद कमरे में हुई, जहां महिला के पति भी मौजूद थे। पुलिस मामले की जांच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पिलखुवा। कस्बे के चंडी रोड पर आर्यनगर काॅलोनी में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना के समय कमरे में पति और पत्नी दोनों ही थे। पति शराब पीने का आदि है और इसको लेकर दोनों में आए दिन विवाद होता था।
महिला की कनपटी पर गोली लगी है। आसपास के लोगों ने पति पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। वहीं, उसकी निशानदेही पर छत पर छिपाया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मृतका बबली का विवाह करीब नौ वर्ष पूर्व मेरठ जनपद के कैली पांची के रहने वाला सचिन से हुआ था। दोनों की चार वर्ष की एक पुत्री दिव्यांशी है। एक वर्ष पहले सचिन पत्नी और बेटी के साथ पिलखुवा में ससुराल के पास ही मकान बनाकर रहने लगा था। मंगलवार सुबह घर से शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो बबली का शव फर्श पर पड़ा मिला।
पुलिस ने बताया कि मोहल्ला आर्य नगर में बुधवार सुबह संदिग्ध हालात में 26 वर्षीय महिला की गोली लगने से मौत होने की सूचना मिली।
जानकारी के अनुसार बबली का विवाह करीब नौ वर्ष पूर्व मेरठ जनपद के कैली पांची के रहने वाले सचिन से हुआ था।
दोनों की चार साल की एक पुत्री दिव्यांशी है। एक वर्ष पहले सचिन पत्नी और बेटी के साथ पिलखुवा में ससुराल के पास ही मकान बनाकर रहने लगा था। मंगलवार सुबह घर से शोर सुनकर स्वजन पहुंचे तो बबली का शव फर्श पर पड़ा था। उसकी सीधी कनपटी पर गोली लगी थी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने सचिन को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान मकान की छत से तमंचा बरामद किया गया, जिसे घटना के बाद फेंका गया था।
बताया गया है कि शराब पीने को लेकर पति पत्नी में आए दिन विवाद होता था और मंगलवार रात भी इसी बात पर झगड़ा हुआ था। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। प्रथमदृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।