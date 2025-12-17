पति, पत्नी और तमंचा…, बंद कमरे में चली गोली कनपटी पर लगी; संदिग्ध हालातों में 26 साल की महिला की मौत

जागरण संवाददाता, पिलखुवा। कस्बे के चंडी रोड पर आर्यनगर काॅलोनी में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना के समय कमरे में पति और पत्नी दोनों ही थे। पति शराब पीने का आदि है और इसको लेकर दोनों में आए दिन विवाद होता था।

महिला की कनपटी पर गोली लगी है। आसपास के लोगों ने पति पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। वहीं, उसकी निशानदेही पर छत पर छिपाया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मृतका बबली का विवाह करीब नौ वर्ष पूर्व मेरठ जनपद के कैली पांची के रहने वाला सचिन से हुआ था। दोनों की चार वर्ष की एक पुत्री दिव्यांशी है। एक वर्ष पहले सचिन पत्नी और बेटी के साथ पिलखुवा में ससुराल के पास ही मकान बनाकर रहने लगा था। मंगलवार सुबह घर से शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो बबली का शव फर्श पर पड़ा मिला।

