    पुलिस तक पहुंची पत्नी की रात 11 बजे वाली वीडियो कॉल, पति को मिली जान से मारने की धमकी; केस दर्ज

    By Kesav Tyagi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पत्नी को प्रेमी से वीडियो कॉल पर बात करते पकड़ लिया। विरोध करने पर प्रेमी ने पति को गाली गलौज की और जान से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला को वीडियो काॅल पर प्रेमी से बात करते वक्त उसके पति ने पकड़ लिया। विरोध पर प्रेमी ने पीड़ित पति के साथ गाली गलौज कर हत्या की धमकी दी।

    पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने बताया कि मेरठ जिले के बड़ा हसनपुर गांव के पप्पू डाॅक्टर के उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं।

    14 दिसंबर 2025 की रात करीब सवा 11 बजे उसकी पत्नी अपने प्रेमी पप्पू डाॅक्टर से फोन पर वीडियो काॅल कर बात कर रही थी। इसी बीच पीड़ित ने पत्नी को बात करते पकड़ लिया।

    जब पीड़ित ने पत्नी को मना किया, तो पप्पू ने वीडियो काॅल काट दी। इसके बाद ऑडियो काॅल पर पप्पू डॉक्टर ने गाली-गलौज कर अभद्रता की। उसने धमकी दी कि वह शादी करना चाहता है। वह उसकी पत्नी से बात करनी बंद नहीं करेगा।

    अगर, पीड़ित ने पत्नी को तलाक नहीं दिया तो वह उसे मौत के घाट उतार देगा। इस पूरी बातचीत की रिकार्डिंग पीड़ित के पास मौजूद है। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप चौहान ने बताया कि मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

