हापुड़ में युवक से मारपीट, अंग्रेजी नस्ल का कुत्ता चोरी; पुलिस ने दर्ज किया मामला
संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। हापुड़ में थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पिता ने गौतमबुद्धनगर के रहने वाले कुछ लोगों पर अपने पुत्र के साथ मारपीट करने और अंग्रेजी नस्ल के कुत्ते की चोरी करने का आरोप लगाया है।
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम नगला उदयरामपुर के कमल सिंह ने बताया कि उसका पुत्र बीती शनिवार की रात को अपने अंग्रेजी नस्ल के कुत्ते को लेकर देशी शराब के ठेके के पास टहल रहा था। तभी गौतम बुद्ध नगर के कासना के रहने वाले रोहित पुत्र संजीव, आर्यन पुत्र संजय और वंश ने अपने चार अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर मयंक पर पुरानी रंजिश को लेकर हमला बोल दिया।
वहीं, हमले से बचने के लिए मयंक शराब ठेके की कैंटीन के अंदर घुस गया। वहां भी आरोपियों ने उसका पीछा करते हुए जमकर मारपीट की। बीच-बचाव के लिए पहुंचे मयंक के पिता कमल सिंह के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना का शोर सुनकर मौके पर पहुंची ग्रामीणों की भीड़ को देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस दौरान एक आरोपी का मोबाइल फोन घटनास्थल पर गिर गया। आरोप है कि जाते समय आरोपी पीड़ित के अंग्रेजी नस्ल के कुत्ते को भी अपने साथ ले गए।
थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर सभी नामजद एवं अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।
