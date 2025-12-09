पति को तलाक दिए बिना पत्नी ने रचाई दूसरी शादी, शख्स ने झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना हाफिजपुर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति को तलाक दिए बैगर उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। शिकायत पर पत्नी व उसके दूसरे पति ने पीड़ित को फर्जी मुकदमे में फंसाने और हत्या की धमकी दी है। मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वर्ष 1999 में उसकी शादी जिला बुलंदशहर क्षेत्र की रहने वाली युवती से हुई थी। शादी के बाद पत्नी ने तीन बच्चों को जन्म दिया। एक पुत्री की पीड़ित ने शादी करा दी है। जबकि दो पुत्र अभी अविवाहित हैं। आरोप है कि वर्ष 2018 से पत्नी के गांव चितौली के विकास कुमार से अवैध संबंध हैं। जिसकी जानकारी होने पर उसने व उसके पुत्रों ने पत्नी को काफी समझाया लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी।

उल्टा पत्नी ने पीड़ित व उसके बच्चों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। तीन अक्तूबर 2023 को पत्नी ने उन्हें बिना तलाक दिए विकास के साथ दूसरी शादी कर ली। पत्नी ने शादी का गाजियाबाद में शादी पंजीकृत भी करा ली है। विरोध करने पर पत्नी व विकास ने झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी।