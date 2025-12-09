हापुड़ में युवती को बहला-फुसला कर ले गया युवक, केस दर्ज

संवाद सहयोगी, सिंभावली। थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सिंभावली थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि छह दिसंबर को 18 वर्षीय बेटी बिना बताए घर से चली गई थी। इस संबंध में थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पिता का कहना है कि जानकारी करने पर पता चला है कि जिला गाजियाबाद भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव का राकिब उसकी बेटी को शादी की नीयत से बहला-फुसला कर भगा ले गया।