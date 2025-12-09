Language
    हापुड़ में युवती को बहला-फुसला कर ले गया युवक, केस दर्ज

    By Dhrub Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    एक युवक ने बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है।

    संवाद सहयोगी, सिंभावली। थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बेटी को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    सिंभावली थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि छह दिसंबर को 18 वर्षीय बेटी बिना बताए घर से चली गई थी। इस संबंध में थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पिता का कहना है कि जानकारी करने पर पता चला है कि जिला गाजियाबाद भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव का राकिब उसकी बेटी को शादी की नीयत से बहला-फुसला कर भगा ले गया।

    बेटी पर घर से जरूरी दस्तावेज,जेवर और 58 हजार रुपए जाने का आरोप है। थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है। जांच कर जल्द आरोपित को पकड़ कर लडकी को बरामद किया जाएगा।